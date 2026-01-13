＜学校行事が苦痛＞人の目が怖い、授業参観がツライ…楽しめない自分はおかしい？
運動会や授業参観、発表会などの学校行事。保護者たちがカメラを手に笑顔で参加する一方で、苦手意識をもっている人も少なくありません。
『心労の方が勝ってしまい、子ども関係のイベントがしんどい。できれば行きたくないって思ってしまう。面倒なのではなくて、人の目が怖くて行きたくない』
こう投稿者さんはツライ思いを打ち明けます。周囲の視線やママ同士の空気に疲れてしまうのだそうです。知り合いのいない子ども関連のイベントなら喜んで行くのに……とつぶやきました。そんな気持ちに共感する声は、少なくないようで……。
学校行事は子どもの成長が見られる貴重な機会です。しかし同時にママたちが集まるのでツライと感じる人もいるようです。
『体育祭は楽しみだけれど、参観は苦痛。ママたちのお喋りタイムが苦手だから。私に話しかけないで欲しい』
『ママ友で固まっている学校のイベントってメンタルに来る人は結構いると思うよ。家にこもっていると余計にいろいろと言われるから、私は意地になって顔を出していたな』
『子どもを見るのは楽しみだけれど、ママ友が集まっているところには遭遇したくない』
誰でも人と話したくない気分のときがあるでしょう。そんな状態でのイベント見学は疲れるものです。かといってママ友グループのなかでひとり浮いてしまうのはツライこと。わが子の様子は見たいけれど、保護者同士の関わりでどっと疲れる、と苦手意識をもってしまうママたちは多いようです。
行事自体そのものが苦手だという人も
学校の雰囲気にソワソワしてしまうママもいるようで、学校行事そのものが苦手だという意見も少なくありませんでした。
『私も子どもの学校行事って楽しみではないし、張り切って行くことはない。来るなというお年頃になったら行かないよ』
『行事は楽しみだけれど、見に行く準備とか、帰ってからの食事の準備とかは面倒』
『「あんたなんて見ていないわよ」というけれど、実際クラスに入ったらこっちを見る人は必ずいる。それだけでも苦痛』
『私、いつもポツンとひとりだったから、惨めだし、苦痛だった』
こんな切実な体験談もありました。どうやらツライのは投稿者さんだけではないようです。不安があるママは、行事という特別な空間にいると、「見られている気がしてツライ」と感じやすいのかもしれません。苦手な場所でムリをして笑顔を作っていることは、誰だってツライことです。「自分にはこういう場が苦手なんだ」と認めるだけで気持ちは少し軽くなるのかもしれません。
「子どもだけ見に行く」と決めるのもアリ
行事は好きだけれど、他のママとの関わりは最小限にする、と決めている人もいます。誰とも話したくない日は自分のペースで「見に行くだけ」と割り切り、早めに帰るというママもいました。
『子どもの行事を見に行くのであって、周りの人のことなんてどうでもいい』
『家ではふざけている子が外ではスンッとしているの。あんなに真面目な息子に会えるのは学校しかない』
行事をイベントのように楽しみにしているママもいました。でもその姿を見て投稿者さんは、自分は楽しめていないと落ち込む必要はありません。楽しみ方や感じ方が違うだけ。誰かのテンションに合わせる必要はないのです。大切なのは、子どもが頑張る姿をしっかり目に焼きつけることではないでしょうか……？
せっかくの機会を楽しんで！と背中を押す声も
周りが変な目で見ていると心配しなくても大丈夫！ と励ます声もありました。子どももママの姿が見えたら嬉しいでしょう。ただわが子の様子が見たいとの思い。それだけで十分なのでは？
『奇抜な服装とか奇怪な言動でもしない限り大丈夫。子どものイベントなら、ほとんどの人はわが子以外は目に入らないと思う。気楽に行ってきたら？』
『子どもが頑張っている姿を見ればいい。周りの人と話さなくたっていいし、怖いと感じる必要はない』
参加している保護者は誰もがわが子に夢中です。周囲の視線を恐れて縮こまるより、堂々と子どもを応援する方が、親子ともに気持ちがいいのでは？ 帽子を目深にかぶって、静かに見守るだけでもいいのです。そんな小さな一歩が自信につながるはずです。行事を「行きたくない場所」と決めつけず、「苦手だけれど、行けた自分を褒めよう」と考えてみてはどうでしょう？ 子どもの成長を見守る時間は、親にとっても特別なひとときのはずですから……。
人との関わりに疲れてしまうことは誰にでもあります。行事を楽しめる人もいれば、緊張してしまう人もいる。それは性格の違いであって、親としての優劣ではありません。人の目ではなく、子どもの笑顔を見つめる。そう心に決めるだけで、少しずつ学校行事が穏やかな時間に変わっていくのかもしれません。