¾®Àôº£Æü»Ò¡¢¹¾³Ñ¥Þ¥¥³¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¡Ä¡Ö¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤Ïµ¤¤¬¶¯¤¤¡×¡ÈÅÁÀâ¡É¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡©
¡Ö¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤Ïµ¤À¤¬·ã¤·¤¤¡×¤Ï½÷Àº¹ÊÌÅª¤ÊÌÂ¿®¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¸ÀÀâ¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÌÂ¿®¡×¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢1966Ç¯¤Î¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡×¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê½ÐÀ¸¿ô¸º¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Á°¸å¤ÎÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¡¹¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆ±µéÀ¸¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢Ä¹½÷¤ä°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¤Î¿Í¸ý³ØÅª¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ³Ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢·×ÎÌ¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦µÈÀîÅ°¶µ¼ø¡ÊÂçºåÂç³Ø¡Ë¤ÎÃø½ñ¡Ø¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡¡¹¾¸Í¤«¤éÎáÏÂ¤ÎÌÂ¿®¤ÈÆüËÜ¼Ò²ñ¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¢¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤«¤é¡¢1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î¼ÂÎã¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡Öµ¤À¤¬·ã¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÂ¿®¤Î¼ÂÂÖ¤ò¹Í»¡¤·¤¿²Õ½ê¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊËÜÊ¸¡§µÈÀîÅ°¡Ë¡Ö¥ì¥¬¥·ー¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê
À¤´Ö¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿¡Ö¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÁûÆ°¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÊë¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ì²áÀ¤ÎÂç½°¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¿Í¤Ó¤È¤«¤é¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤·¤í¼¡¤Ï60Ç¯¤âÀè¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½ÐÀ¸´÷Èò¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤ëÉ¬Á³À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯¤Î12¥õ·î¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿ô¤¬¡¢³Î¤«¤ËÁ°¸å¤ÎÇ¯¤è¤ê¤âÃø¤·¤¯¾¯¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Ë¿¼¤¤ÀÚ¤ê·ç¤¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¸ý³Ø¾å¤Î¡ÖàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¡×¤Ï¡¢°Ê¸å¡¢¾¼ÏÂ¸å´ü¤ÎÆó½½¿ôÇ¯¡¢Ê¿À®¤ÎÌó30Ç¯´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÎáÏÂ¤Î10Ç¯¼å¤Î´Ö¡¢Æ±¤¸¤«¤¿¤Á¤Ç»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆÃ°Û¤ÊÇ¯¤ËÀ¸¤ò¤¦¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½ÐÀ¸¤¬´÷Èò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÍè¤Ï¤½¤ÎÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤ËÌñÆñ¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í´ü¤«¤éÌÀ¼£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯°Ê¹ß¤Ï¤½¤Á¤é¤Ë¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤¬°Ü¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¸½¾Ý¤Ï»þÂå¡¦À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë°ìÂÎ¤¤¤«¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀÚ¤ê·ç¤¤ÎÀ¤Âå¤ò»×¤¦¤È¤¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤Î¡Ö¥ì¥¬¥·ー¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÎòÂå¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤Ç¤ß¤Æ¤¤¿Èá·à¤ÎÊª¸ì¤È¤Ï¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤È¤Ï¤À¤ì¤«
¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¾Á°¡Ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Íー¥à¡Ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤«¤é¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Î¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÇ¯ÊÌÌ¾Á°Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿Ì¾Á°¤ÏÍ³Èþ»Ò¤Ç¡¢¿¿Í³Èþ¡¢ÌÀÈþ¡¢ÃÒ»Ò¡¢ÍÎ»Ò¡¢Íµ»Ò¡¢Í³Èþ¡¢ÍÛ»Ò¡¢µ×Èþ»Ò¡¢¹¬»Ò¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Î°ì°Ì¤ÏÀ¿¤Ç¡¢¹À¡¢ÏÂÉ§¡¢Å¯Ìé¡¢·ò°ì¡¢³Ø¡¢¹ä¡¢Ä¾¼ù¡¢¹ÀÆó¡¢½¨¼ù¤¬¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¹¡£
½÷À¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡ÖÈþ¡×¤¬Æþ¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¡Ö»Ò¡×¤ÎÉÕ¤¯Ì¾Á°¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ë¤Û¤Éº£¤ÎÁÔÇ¯ÁØ¤Î¿Í¤¿¤Á¤é¤·¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Á°¸å¤ÎÀ¸Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤È¤¡¢¤³¤ÎÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤À¤±¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸«Åö¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ª¤è¤Ó¤³¤Î³ØÇ¯¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃøÌ¾¿Í¡Ê¥¢¥¹¥êー¥È¡¢·ÝÇ½¿Í¡¢ºî²È¡¦·Ý½Ñ²È¡¢À¯¼£²È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤ß¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎñÇ¯¤ÎÀ¸Ç¯¤Ç¤ß¤ë¹Í¤¨Êý¤È¡¢³ØÇ¯¤Ç¤ß¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ÚÉ½¡Û¤Ç¤Ï¡¢ⒶÅöÇ¯1～3·î¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢ⒷÅöÇ¯4～12·î¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¥³¥¢¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢ⒸÍâÇ¯1～3·î¡ÊÍâÇ¯¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î»°¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤òÊ¬¤±¤Æ¡¢½çÉÔÆ±¤Ç»áÌ¾¤ä³èÆ°Ì¾¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¤Î¸¶ºî¥·¥êー¥º¡Ê2004Ç¯～¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡ÊÆ±Ì¾¤Î¥É¥é¥Þ¡¦¥·¥êー¥º¤Ç¤Ïºæ²í¿Í¤¬±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ë¡¢2013Ç¯¤ÎNHK¤Î¡ÖÄ«¥É¥é¡×¡ÊÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ë¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÅ·Ìî½Õ»Ò¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÍÂ¼²Í½ã¡Ê¤«¤¹¤ß¡Ë¤¬±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ì¾Á°¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ¯Îð¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤¨¡¢¤³¤Î¿Í¤â⁉¡×¤È»×¤¦Ì¾Á°¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤Ï¡¢³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤¤¤¦¿´Íý³ØÅª¤ÊÊÐ¤ê¤Ç¤¹¡£¹çÍýÅª¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÀ¸Ç¯¤À¤±¤ËÆÃÍ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ÆÃÀ¤Ê¤É¤¢¤í¤¦¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á°¸å¤ÎÇ¯¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á°¤Î1965Ç¯¡ÊÀ¸Ç¯³ØÇ¯°ìÃ×¡¢½çÉÔÆ±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¹Ä»Ì¡¢¹áÀî¾ÈÇ·¡¢髙ÅèÀ¯¹¨¤Î¤Û¤«¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢µÈÀî¡Ê¤¤Ã¤«¤ï¡Ë¹¸»Ê¡¢Ä¹Ã«Àî·òÂÀ¡¢µÈÅÄÈþÏÂ¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¡¢ÃæÂ¼¼Ç´å¡Ê¤·¤«¤ó¡Ë¡¢¾®ÎÓÁïÈþ¡¢ÂÀÅÄ¸÷¡¢¾åÀîÎ´Ìé¡¢ÎÓ½¤¡¢ÈøºêË¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¡¢ËÜÌÚ²í¹°¡¢¸ÅÅÄÆØÌé¡Ä¡Ä¡£
¸å¤Î1967Ç¯¡ÊÀ¸Ç¯³ØÇ¯°ìÃ×¡¢½çÉÔÆ±¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¸¶ÏÂÇî¡¢Ãæ»³²í»Ë¡¢ÉðÅÄ½¤¹¨¡Ê¤Î¤Ö¤Ò¤í¡Ë¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê¤¤¤Ä¤¡Ë¡¢¾¾²¬½¤Â¤¡¢Ï¡çÖ¡¢ÅìÌî¹¬¼£¡¢Î©²Ö¹§»Ö¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¡¢ºä¾åÇ¦¡¢°Ë½¸±¡¸÷¡¢ÆîÌîÍÛ»Ò¡¢¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡¢ËÌÅÍ¾½¡¢Å·³¤Í´´õ¡Ä¡Ä¡£
ÏÃ¤òËÜ¶Ú¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤ÇÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿3¥õÇ¯¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼¡¤Î¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ª¤è¤½60Ç¯Á°¤Î½ÐÀ¸¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÁûÆ°¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¤´Î¾¿Æ¤â¡¢»º¤à¤Ë¤»¤è¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤¹¤Ë¤»¤è¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÇ¯¤Î½ÐÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î¹ÍÎ¸¤ÈÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£½÷À¤¿¤Á¤Î¡Öµ¤¤¬¶¯¤¤¡×ÅÁÀâ
¹¾¸Í´ü¤ÎÀîÌø¤äµººî¡Ê¤²¤µ¤¯¡Ë¤Ê¤É¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÌÂ¿®¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢ÅöÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öµ¤¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿µ¶¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤«¤éËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¡Ö²Ç¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¤¾¡×¤Ê¤É¤È¤«¤é¤«¤¦¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À³Ê¤Îµ¤¾æ¤µ¤ò¤¤¤¦ÌÂ¿®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤Ê¤É¤ÎÇ¯Ä¹¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Öµ¤¤¬¶¯¤¤¡×¤Ï¡¢Åö¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¸À¤¤¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Î¶á¤¤Í§¿Í¡¢·»Äï»ÐËå¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤É¤â¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤ÏÃË¾¡¤ê¤À¡¢ÊªÉÝ¤¸¡Ê¤â¤Î¤ª¤¸¡Ë¤·¤Ê¤¤¡¢µ¤À¤¬·ã¤·¤¤¤Ê¤É¤ÈµìÍè¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¿´Íý³Ø¼Ô¤ä¶µ°é³Ø¼Ô¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¸ú²Ì¡Ê¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬¸Ä¿Í¤ÎÈ¯Ã£¤òÂ¥¤·¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¸½¾Ý¡Ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¯¸À¤Î¤¿¤á¤ËËÜÅö¤Ë½÷À¤¿¤Á¤Îµ¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤È¤Ç±ïÃÌ¤äº§´ü¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤Þ¤Ç°±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Èー¥êー¤À¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸ÀÀâ¤¬Áð¤Îº¬¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¿Í¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÌÂ¿®¤Î¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤â¤¿¤º¡¢Ê¸²½ÏÀ¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀ¼£¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÂçÀµËö¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¤Î¥â¥¬¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤Ï²¿À¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤¦¤Á¤ÎÂçÂ´¼Ô¤Ï¡¢ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡»Ü¹Ô¸å´Ö¤â¤Ê¤¤½¢¿¦³èÆ°¤Ç¡¢¶õÁ°¤Î¹¥¶·´ü¤Ë¡Ö¡ÊÊ¿À®¡Ë¸µÇ¯Æþ¼Ò¡×¤·¤¿¡¢¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå½÷»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Áá¤È¤Á¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë±ÇÁü¤Ç¤è¤¯Î®¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¡¢¤¢¤Î¤È¤¥Ç¥£¥¹¥³¤Î¡Ö¤ªÎ©¤ÁÂæ¡×¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷»ÒÂçÀ¸¤À¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1990¡ÊÊ¿À®2¡ËÇ¯5·î11Æü¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë·ëº§¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÆÈ¿È½÷À¡ÊÅö»þ24ºÐ¡Ë234¿Í¤Ø¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êº¸á¤ÎÌÂ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿®¤¸¤Ê¤¤¡×¤È°ì¾Ð¤ËÉÕ¤·¤¿¤Î¤Ï66¡¦2¡ó¤ÈÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£¤À¤¬°ìÊý74¡¦8¡ó¤Î¿Í¤¬¡Öµ¤¤¬¶¯¤¤¡×¤³¤È¤ò¼«Ç§¡£Æ±Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂ¾¤ÎÇ¯Âå¤è¤êµ¤¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬Ìó70¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬º§´ü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢±Ä¶È¾å¤Î´Ø¿´¤«¤é¡¢ÌÂ¿®¤Ç¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÀ®ÈÝ¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½¸·×·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢ÌÂ¿®¼«ÂÎ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Öµ¤¤¬¶¯¤¤¡×¤Ï»ö¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ò¤Î¤¨¥¦ー¥Þ¥ó¡×¤ÈÄ¹½÷µ¤¼Á
¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤È¤·¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤½¤ì¤Ï¡¢³µ¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÀ¼£¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤Î¤è¤¦¤ËÈáÄË¤ÊÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤¿¤Á¤¬30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°ìºý¤Î½ñÀÒ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÄÅÎ´É×¤ÈÆ£¸¶Íý²Ã¤Î¡Ø1966Ç¯À¸¤Þ¤ìÊº¸á½÷¡Ê¥Ò¥Î¥¨¥¦¥Þ¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡Ë¡¡60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¸µµ¤¼Ô¡Ù¡Ê1997Ç¯¡¢¾®³Ø´Û¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¥é¥¤¥¿ー¤¬¡¢½÷À»ï¡ØCREA¡Ù¤Ç¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤ò¼çÂê¤È¤·¤¿µ»öÏ¢ºÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ü30Ç¯Á°¤Î°ìÈÌ½ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î°·¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°È¾ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤ÎÍèÎò¤¬ÃúÇ«¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢1990Ç¯ÂåÃæÈ×¤Ë³Æ³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À25Ì¾¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÌÀ¼£¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤Ë¤Þ¤ÇÌÌÀÜ¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Ê¤É¤ÎÇ¯Ä¹À¤Âå¤«¤é¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê·Ð¸³¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Î½÷À¤â¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÀ¸¤Þ¤ì¤ò¶¯¤¯¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢Â¿¤¯¤Ï¼«Ê¬¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¹ÎÄêÅª¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Û¤Ü°ìÍÍ¤Ë¡Öµ¤¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÀÑ¶ËÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿À¸¤ÍÍ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢µ¤¤Î¶¯¤µ¤¬ºÒ¤¤¤·¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ò¤Î¤¨¤¦¤ÞÌÂ¿®¤Ë¤è¤ë·è¤á¤Ä¤±¤Ç¡¢ÉÔÍø±×¤òÈï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡»Ü¹Ô¤«¤é¤ª¤è¤½10Ç¯¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë»þÂå¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£µìÊÀ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤É¤ó¤É¤ó²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤»þÂå¤Î20Âå½÷À¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÃø¼Ô¤é¤Ï¡Ö¥Ò¥Î¥¨¥¦¥Þ¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤¿¤Á¤¬50ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¹Ä¼¼¥´¥·¥Ã¥×¤¬½µ´©»ï¡¢Ê¸·Ý»ï¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹½÷¡¢âÃ»ÒÆâ¿Æ²¦¡Ê¸½ºß¤Ï¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Îº§°ù¤¬Æñ¹Ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢ÁÐÊý¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢Æ±Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·°ú¤¤¤¿ÌÜ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢±ïÃÌ¤ÎÆñ¹Ò¤Ë¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤òÍí¤á¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯µìÍè¤ÎÏ¢ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ì¾Ð¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¼ò°æ½ç»Ò¤Ï¡¢¼«¿È¤âÆ±Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¡Öµª»Ò¤µ¤Þ¤È¾®¼¼²ÂÂå¤µ¤ó¡¡1966Ç¯¡¢Êº¸áÀ¸¤Þ¤ì¤Î»ä¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦ÏÀ¹Æ¤ò¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¡¢À³Ê¾å¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸»þÂå¤ò»°¼Ô»°ÍÍ¤ËÀ¸¤¤¿¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ò°æ¤Ï20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¡¢30ÂåÆÈ¿È½÷À¤È¤¤¤¦¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¡ØÉé¤±¸¤¤Î±óËÊ¤¨¡Ù¡Ê2003Ç¯¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤òÃø¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉé¤±¸¤¡×¤È¤Ï¡¢µìÍèË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Å¬Îð¤Ç¤Î·ëº§¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥³ー¥¹¤òÁª¤Ð¤º¡¢¼«Î©¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡¢Ì¤º§¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤½÷À¤¿¤Á¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÌîÀéÄá»Ò¤Î¤¤¤¦¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÉ±ï¡×¤òµá¤á¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤éÏÀ¤¸¤¿¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤ÎÏÀµÒ¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼ò°æ¤Ï¡¢¿Æ²¦¤È¤ÎÎø°¦¤ÎËö¤Ë¹Ä¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¼Ô¤ò»º¤à¤Ë»ê¤Ã¤¿µª»ÒÈÞ¤È¡¢É×¤È¤Î»àÊÌ¤ä¸µº§Ìó¼Ô¤È¤Î¤³¤¸¤ì¤¿´Ø·¸¤ÎËö¤Ë¡¢°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬¹Ä½÷¤È·ë¤Ð¤ì¤¿¾®¼¼²ÂÂå¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ï¤É¤Á¤é¤â¡ÖÊÂ³°¤ì¤¿¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Ò¤Î¤¨¥¦ー¥Þ¥ó¡×¤Ê¤Î¤À¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤Î¤¨¥¦ー¥Þ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÀ¤äÄêµÁ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤»¤º¡¢»ä¼«¿È¤â¼ó¹Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ï¤Ä¤¤¤¿¾Ò²ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÖÅÁÀâ¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤³¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤ï¤»¤ë»ö¼Â¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤Î¤¨¥¦ー¥Þ¥ó¡×¤Î¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤¬Âè°ì»Ò¡¢¤Ä¤Þ¤ê·»»Ð¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¡Ö°ìÈÖ¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ã»Ò½÷»Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¼¡»Ò°Ê¹ß¤Î½ÐÀ¸ÍÞÀ©¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼õÂÛÄ´Àá¼ÂÃÏ»ØÆ³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÇ¯¤ÎÂè°ì»ÒÈæÎ¨¤Ï45¡ó¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤ÎÂè°ì»ÒÈæÎ¨¤Ï¡¢ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤¿½ÐÀ¸»þÅý·×¤ÇÌó52¡ó¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¡ÖÁÔÇ¯½÷À3000¿Í¤Î¿ÍÀ¸Ä´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¹»Ð¡×¤¬Ìó46¡ó¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ã»Ò½÷»Ò¡×¤¬Ìó15¡ó¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤È6³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¸Ç¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡ÖËå¡×¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤½ç°Ì¤ÈÀ³ÊÆÃÀ¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤½ç°Ì¤È¹âÅù¶µ°é¿Ê³Ø¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤½ç°Ì¤Èº§°ù¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Ë¤¤¤ï¤ì¤ëÄ¹»Ò¡ÊÄ¹½÷¡Ë¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢²ÈÂ²Æâ¤Ç¤ÎÌò³ä¡¢¿ÍÀ¸¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¤¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹½÷µ¤¼Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¡©¿Æ¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡©¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢½ÐÀ¸½ç°Ì¤Ë¤è¤ëÀ³Ê¤ä¿ÍÀ¸·Ð¸³¤Î°Û¤Ê¤ê¤Ï¡¢°ìÉô¤ÇÍ°ÕÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¸ú²Ì¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤´¤¯¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡Ö»Ð¡×¤¬Â¿¤¯¡ÖËå¡×¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÀ¸Ç¯¤È¤Î°Û¤Ê¤ê¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤10¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ËÀ³ÊÆÃÀ¤Î¤ï¤º¤«¤Êº¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÀ¸Ç¯¤Î½÷À°ìÈÌ¤ÎÆÃÀ¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤ÎÀ³Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹¾¸Í´ü°ÊÍè¤ÎÌÂ¿®¤¬¤¤¤Á¤ª¤¦¤Ï·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½ôÀâ¤ËÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤Ë¤ÏµìÍè¤ÎÂ¯Àâ¤Ï¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ½÷À¤Î¡Öµ¤¤¬¶¯¤¤¡×ÅÁÀâ¤Ï¡¢¸½Âå½÷À¤ËÈ¬É´²°¤ª¼·¤Î¡ÖË´Îî¡×¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£µÈÀîÅ°¡Ê¤¤Ã¤«¤ï¡¡¤È¤ª¤ë¡Ë
1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£·×ÎÌ¼Ò²ñ³Ø¤òÀì¹¶¡£¸½ºß¡¢ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£Æ±Âç³Ø¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¶µ¼ø¡ÊÊ»Ç¤¡Ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÆüËÜ¤ÎÊ¬ÃÇ～ÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ëÈóÂçÂ´¼ã¼Ô¤¿¤Á～¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢³ØÎò¤È³Êº¹¡¦ÉÔÊ¿Åù¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¡¢¡Ø³¬ÁØ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ°Õ¼±¡Ù¡ÊðôÁð½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø³ØÎò¼Ò²ñ¤Î¥íー¥«¥ë¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÀ¤³¦»×ÁÛ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø³¬ÁØ¡¦¶µ°é¤È¼Ò²ñ°Õ¼±¤Î·ÁÀ®¡Ù¡Ê¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¡£