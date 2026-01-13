【波浪警報】新潟県・村上市、佐渡市、粟島浦村に発表 13日10:06時点
気象台は、午前10時6分に、波浪警報を村上市、佐渡市、粟島浦村に発表しました。
【警報エリアを確認】【波浪警報】新潟県・村上市、佐渡市、粟島浦村に発表 13日10:06時点
佐渡では、13日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。下越、佐渡では、13日夕方から14日朝まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■三条市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■柏崎市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■新発田市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■加茂市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■十日町市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■村上市
□波浪警報【発表】
13日夕方から14日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■糸魚川市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■妙高市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■五泉市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■上越市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■佐渡市
□暴風警報
13日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 13日夕方
風向 西
・陸上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
13日夕方から14日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
■魚沼市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■南魚沼市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■阿賀町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■湯沢町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■津南町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■粟島浦村
□波浪警報【発表】
13日夕方から14日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m