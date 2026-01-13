元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（53）が13日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。前日に投開票が行われた前橋市長選で、市職員（退職）とのラブホテル面会問題で辞職し、出直し立候補した無所属前職の小川晶氏（43）が再選を果たしたことに言及した。

小川氏は6万2893票を得て、自民党国会議員らの支援を得た弁護士丸山彬氏（40）ら無所属4新人を破り再選。逆境を乗り越え、市立の小中学校の給食費を無償化するなど市長在任1年9カ月の市政運営が評価された。全国ニュースで何度も取り上げられたスキャンダルも、圧倒的な知名度と人気ではね返した。

菊間氏は「今回のこと（ラブホテル問題）があって小川さんのお話を聞いて納得した方もいるだろうし、これまで市長としてやってきた実績を評価して、このまま市政を進めて欲しいって人もいて今回、勝利なさったと思うんですけど」と前置きした上で「一方、ご自身もおっしゃる通り丸山（彰）さんに5万2706票入って3位、4位の方を足すと、ちょうど小川さんの票と同じぐらいになる」と指摘した。

続けて「やっぱり市民の半分ぐらいの方は納得いってないっていうか、他の方を支持しているってところで言えば、もともと政策の違いだけでなくて、今回のことが…って思ってる方もいるだろうなとは思うので、そういう意味では『説明していく』とおっしゃってましたけど、これからの市政によって、それをきちっと皆さんに示していくってことですよね」と今後、市民への説明責任が求められるだろうとした。

そして「いずれにせよ、一生ついて回るワードになってしまったので、ラブホテル問題というのが。その中でやっていくっていうのは大変だと思いますけど、市民が選んだわけですから、頑張っていただきたい」とコメントした。