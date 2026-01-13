歌手のLeolaが13日までにインスタグラムのストーリーズを更新。ミュージシャン、音楽プロデューサー、ラジオパーソナリティーとして活躍した、スマイリー原島さんの訃報を受け、追悼した。

Leolaは「原島さんへ 本当に本当に沢山ありがとうございました」と書き出し、ラジオで共演した原島さんとのツーショットをアップ。「デビュー当時からお世話になりっぱなしだったけど、原島さんのどんな無理な無茶振りにも対応できる自信がありました！」としのんだ。

「とっても寂しいけど、またいつか居酒屋で乾杯して、声が枯れるまで歌わせてくださいね」と語りかけるようにつづり、「どうか大好きな音楽と共に、安らかに。ご冥福をお祈り致します。大好きです」と悼んだ。

「SMILEY’S」公式インスタグラムは「有限会社スマイリーズ」名義で「スマイリー原島に関してのご報告」と題し、「2025年8月末から病気治療のため入院しておりました弊社代表スマイリー原島こと原島宏和ですが、2026年1月6日享年67、満65歳、熊本市内の病院にて家族に見守られる中、永眠いたしました」と報告した。