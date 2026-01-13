イントラスト<7191.T>は１３週移動平均線をサポートラインとする下値切り上げ波動が続きそうであり、同移動平均線にサヤ寄せする場面は強気に買い向かいたい。同社は契約に関する金銭の滞納リスクを保証する事業を展開する。特に賃貸住宅の大家を対象とした、貸借人の家賃保証がビジネスの主柱を担う。このほか、医療機関に対する入院患者の医療費保証、介護施設の利用料などを対象とする介護費保証なども手掛けている。



ユニークな業態だが、時代のニーズを捉えており業績は絶好調に推移している。２６年３月期営業利益は前期比１２％増の２６億円予想と２ケタ成長継続で過去最高を更新する見通しだ。ストック型ビジネスで中長期的に安定した成長基盤を確保していることは強みとなる。株価は昨年１２月２９日に１２２２円（修正後株価）の上場来高値をつけたが、ここを通過点に、青空圏での活躍が期待できる。（桂）



