「成長ホルモン分泌不全症」は寿命に影響する？”放置した際のリスク”も医師が解説！

成長ホルモン分泌不全症とは、身長を伸ばしたり、体重を増やしたりする機能を持つ成長ホルモンの分泌が何らかの原因で少なくなってしまう病気です。

子どもの時期にこの病気にかかると低身長や低体重といった症状が現れます。また大人もかかることのある病気です。

今回はこの病気の予後について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「成長ホルモン分泌不全症」の症状・原因・診断基準はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

成長ホルモン分泌不全症の予後

成長ホルモン分泌不全症は完治するのでしょうか？

成長ホルモン分泌不全症は、原因によっては適切な治療を受けることで、成長や体型などの症状を改善できます。例えば、基礎疾患（脳腫瘍など）による成長ホルモン分泌不全症の場合、基礎疾患の治療をすることでGH分泌が改善することがあるのです。また、成長期に成長ホルモン補充療法を受けることで身長が増加し、体型や疲れやすさなどの症状も改善できます。ただし成長期を過ぎると、成長ホルモン補充療法の効果は著しく低下するため、成人後には成長ホルモン補充療法は通常必要ありません。なお、成長ホルモン補充療法は長期間継続することが必要であり、治療を中止した場合には症状が再発することがありますので気を付けましょう。

成長ホルモン分泌不全症は寿命に影響するのでしょうか？

成長ホルモン分泌不全症は、身長や体重などの成長に影響を与えますが、寿命に直接的な影響はありません。ただし成長ホルモンの欠乏が原因で免疫力が低下し、疲れやすくなったり脂肪が増加したりすることで、心臓病や糖尿病などの生活習慣病にかかりやすくなる可能性があります。また成人においては、性機能低下や疲れやすさなどの症状が続くこともあり、生活の質に影響を与えることも多いです。そのため、早期に発症した場合は早期の治療を受けることで、症状を軽減し、健康な生活を送れます。

成長ホルモン分泌不全症を治療しないとどうなりますか？

この病気を治療しない場合、子ども期においては成長が遅れ、身長が低いままとなってしまいます。また成人期においても症状が残り、身長が低くなる・筋肉量が減少する・性的機能低下・疲れやすくなる・などが見られることが多いです。成長ホルモンの欠乏が原因で免疫力が低下し、疲れやすくなったり脂肪が増加したりすることで、心臓病や糖尿病などの生活習慣病にかかりやすくなる可能性もあります。また、成人においては性機能低下や疲れやすさなどの症状が続くこともあり、生活の質に影響を与えることがあります。成長ホルモン分泌不全症の治療を受けない場合、症状が長期にわたって残り、生活の質に影響を与えることが少なくありません。早期に発症した場合は、早期の治療を受けることで症状を軽減し、健康な生活を送れます。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

この病気は命や寿命に関わるものではありませんが、GH欠乏による子どもの低身長・低体重は成長期を過ぎるとホルモン投与による治療が難しく、生涯に渡って悩むことになりかねません。また、成人の成長ホルモン分泌不全症は生活の質を大きく下げることになります。お子様の成長やご自身の身長の伸び・疲れやすさ・肥満などでお悩みの場合は、早めに医師に相談し早期治療に取り組みましょう。

編集部まとめ



成長ホルモン分泌不全症は、成長ホルモンの不足によって身長が伸び悩んだり、体重が増えなかったりといった症状が現れる病気です。

子どもだけでなく、大人にも発症する可能性があり、大人の場合は体重増加や疲れやすさが症状として現れます。

命や寿命に関わる病気ではないですが、身体の成長を阻害し生活習慣病に繋がるおそれもありますので、早めの発見と治療が大切です。

お子様の成長や、ご自身の身体の不調について気付いたことがあれば、早めに病院にかかって検査を受けましょう。

参考文献

成長ホルモンとは（日本小児内分泌学会）

成長ホルモン分泌不全性低身長症（日本内分泌学会）

成人成長ホルモン（GH）分泌不全症（日本内分泌学会）