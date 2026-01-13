フィルム写真雑誌「snap!」を創刊し、自身もフォトグラファーとして活動する鈴木文彦氏による写真展「The Music Between Us」が、1月15日（木）からMONO GRAPHY Camera & Artで開催される。

雑誌「FILM CAMERA LIFE」や「オールドデジカメ・ファン」の責任編集を務め、フォトグラファーとしても活動している鈴木氏による写真展。

同展では、音楽を聴きながら、あるいは頭の中で音楽を再生しつつ撮りためてきた写真の中から、「BGMはこれ！ そしてこの写真好き！」と、結びつきを感じた作品を展示する。

また、展示作品は、カラー、モノクロ、フィルム、デジタルと、表現内容や撮影手法の異なる写真で構成されている。

会場では作品展示に加え、新たに制作した写真集「The Music Between Us」を販売。2025年の個展でもコラボレーションしたグラフィティアーティスト「CRASTY」との新作コラボ作品をはじめ、グラフィティをデザインしたカメラや関連グッズを販売するポップアップ企画も実施する。

1月24日（土）にはギャラリートークも予定。在廊日はInstagramなどで発信していくという。

コラボレーショングッズの一例

会場

MONO GRAPHY Camera & Art

開催期間

2026年1月15日（木）～2月1日（日）



開催時間

木曜日・金曜日・土曜日：12時00分～19時00分

日曜日：12時00分～17時00分



休廊

月曜日・火曜日・水曜日



ギャラリートーク

1月24日（土）

作者プロフィール

フィルム写真専門誌「snap!」を創刊したのち、「フィルムカメラの教科書」「中判カメラの教科書」「チェキit!」「オールドレンズの新しい教科書」「FUJIFILM画質完全読本」など、趣味の写真にまつわるムックや書籍を企画／編集／執筆／撮影。現在、「レンズの時間」「FILM CAMERA LIFE」を定期的に刊行中。