中島健人、Netflixシリーズ『SとX』主演に決定！セックスセラピスト役に挑戦「今の自分ならできる」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中島健人が再びNetflix作品で主演を飾る。

あらたに挑む主人公は、セックスセラピスト・霜鳥壱人。Netflixシリーズ『SとX』の制作が決定した。

■「性を描く作品の尊さを強く感じました」（中島健人）

『SとX』は、全ての悩める大人に寄り添う、ヒューマンラブストーリー。

主人公はセックスセラピスト・霜鳥壱人（しもとり・いちと）。彼が勤める「霜鳥クリニック」には、セックスレス、ED、不倫、性的トラウマ、更年期障害など、誰にも打ち明けられない多様で切実な性の悩みが日々寄せられる。周囲から嘲笑や偏見の視線にさらされながらも、霜鳥は一人ひとりの声に誠実に向き合う。しかし、彼自身もまた、人知れず悩みを抱えていた。

主演は中島健人。Netflix映画『桜のような僕の恋人』で純愛を真摯に体現し、海外ドラマ「コンコルディア」でも存在感を示した彼が、真面目さと温もりを併せ持つセラピストを繊細に演じる。

多田基生による原作漫画『SとX～セラピスト霜鳥壱人の告白～』（講談社「モーニング」刊）は、現代社会が抱える複雑でデリケート、かつ社会的なテーマを真正面から描いた話題作だ。

原作の多田は「原作漫画を執筆する中で、『性の悩みをひとりで抱え込まなくていい』『相談できる場所がある』という思いを大切に描きました。中島健人さんがこの複雑なキャラクターをどう表現してくださるのか、いち視聴者としてすごく楽しみにしています！」と実写版で中島演じる霜取への期待を語った。

主演を務める中島は出演にあたって「セックスセラピスト・霜鳥が、性に悩む患者の心情に細部まで目を向け優しく相手の気持ちを汲み取る姿は、僕が音楽を創造するプロセスとも、とてもよく似ていると感じました。そして、今の自分ならできると思いオファーをお受けしました」と意気込みを明かす。

プロデュースを務める瀬戸麻理子は「この作品は、真正面から性と心の内に向き合う物語です。性の悩みは人それぞれ。何が正しく何が間違っていると決めつけがちな昨今の風潮に流されることなく、他者と向き合い、話を聞き、相手に寄り添うことの大切さを伝えられたらと願っています」と制作理由を明かし、監督の草野翔吾は大胆さと繊細さをあわせ持つ原作を中島とともに作り上げ「霜鳥がクライアントの悩みに寄り添うよう、観る人の悩みにもそっと寄り添う作品になったと思います」と手応えを語る。

「セックスに悩んでいない人なんていませんよ」生殖にとどまらず、愛情表現や自己肯定感にも深く関わる“性”というテーマを通して、人間関係や自分自身を見つめ直し、「愛すること」に向き合うきっかけを与える、すべての悩める大人に寄り添う。Netflixシリーズ『SとX』は、2026年世界配信に向けて絶賛制作中。

■中島健人 コメント

■スタッフ コメント

■番組情報

Netflixシリーズ『SとX』

2026年Netflixにて世界独占配信

主演：中島健人

原作：多田基生『SとX ～セラピスト霜鳥壱人の告白～』（講談社「モーニング」刊）

監督：草野翔吾

シリーズ構成・脚本：吉田智子

脚本：草野翔吾 / 松島瑠璃子 / ばばたくみ

エグゼクティブ・プロデューサー：秋田周平（Netflix）

プロデューサー：瀬戸麻理子、齋藤大輔

プロダクションプロデューサー：押田興将

制作プロダクション：オフィス・シロウズ

企画・製作：Netflix

■関連リンク

Netflix作品ページ

中島健人 OFFICIAL SITE

https://www.nakajimakento.com/