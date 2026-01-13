13日10時現在の日経平均株価は前週末比1782.15円（3.43％）高の5万3722.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1112、値下がりは434、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を485.34円押し上げている。次いで東エレク <8035>が303.84円、ＳＢＧ <9984>が185.31円、ファストリ <9983>が91.45円、レーザーテク <6920>が36.50円と続く。



マイナス寄与度は4.93円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、セブン＆アイ <3382>が4.61円、任天堂 <7974>が2.84円、住友ファーマ <4506>が2.36円、良品計画 <7453>が2.21円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落はその他製品、空運の2業種のみ。値上がり率1位は輸送用機器で、以下、銀行、電気機器、証券・商品、石油・石炭、卸売と続いている。



※10時0分6秒時点



株探ニュース

