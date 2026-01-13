Galaxy Ringのバッテリー膨張問題、Samsung公式による調査結果が公開に
2025年9月、テックライターのDanielさんが、Samsung（サムスン）のスマートリング「Galaxy Ring」が膨張し、指から抜けなくなったとSNSにポストして注目を集めました。
その後、医療機関で無事リングは抜けたものの、リング膨張の原因は不明でした。が、続報として、DanielさんがXを更新。Samsung公式がDanielさんのリングを調査し、その結果がでたと情報共有しました。
Samsung公式「バッテリーの安全性は問題なし」
調査結果まで数ヶ月かかったのは、Samsungが自社調査だけでなく、第三者機関による調査も実施したから。
結果、Samsungも第三者機関も結論は同じ。内部のモールディングにヒビがはいっていたことが原因だと明らかになりました。また、この膨張に関連したバッテリーの安全性については問題ないとのことです。
なぜ内部モールディングにヒビがはいったのか、その根本的な原因は明かされていません。が、Danielさんは最初に膨張した時から、装着したまま海にはいった影響を気にしており、使用状況が影響した可能性もゼロではありません。
不具合があれば公式サポートへ
今回の膨張問題は、Danielさんの他に類似報告はないようです。
Samsungは、プロダクトについて問題・不具合を感じた場合、公式サポートに連絡するよう呼びかけています。公式サポートから個別調査へ発展することもあり、製品品質向上につながるとのこと。
間違っても自分で分解したり、自己判断で使用継続しないように！
Source: X via Android Police
Samsung Galaxy Ring -Size 13｜チタニウムシルバー｜スマートリング｜Samsung純正 国内正規品｜Galaxy AI対応｜2025年発売｜バッテリー持続最長7日｜健康管理｜チタンフレーム｜防水・防塵 10ATM+IP68｜SM-Q503NZSAXJP
63,691円
Amazonで見るPR