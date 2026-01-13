「Top 100 Right Now!」が14日からスタート…大谷＆トラウトだけで11度受賞

米スポーツ局「MLBネットワーク」の毎年恒例の企画である現役選手ランキング「Top 100 Right Now!」が13日（日本時間14日）からスタートする。MLB公式X（旧ツイッター）は過去15回の受賞者を投稿。悲しいエンゼルスの事実にファンが嘆いている。

2011年から始まったこのランキング。過去15回で1位はわずかに6人しかいない。最多受賞はエンゼルスのマイク・トラウト外野手。2013、2014年、2016〜2021年の8回で栄冠に輝いている。

トラウトはMLBドラフト1巡目（全体25位）でエンゼルス入りし、2012年には新人初、史上最年少で30本塁打＆30盗塁をマーク。新人王や、MVPを3度獲得するなど、時代を築いた。そして、次に多いのが大谷翔平投手。エンゼルス時代の2022年、2023年、ドジャース移籍後の2025年に1位を手にしている。

トラウトと大谷だけでエンゼルスは実に10度の1位を獲得。2016年から2023年の8年連続の偉業を成し遂げたが、その感チームは1度もプレーオフに出場していない。SNSでは「エンゼルスは興味深い組織」「オオタニとトラウトがいたエンゼルスはリーグを支配していたんだろう」「エンゼルスは強かった……でしょ？」「エンゼルスは相当強かったに違いない」と皮肉が殺到した。（Full-Count編集部）