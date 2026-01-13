『黒 × 柄』だから挑戦しやすい！【グローバルワーク】40・50代がこなれる「優秀スカート」

柄物アイテムは、派手に見えそうで避けがち……。そんなミドル世代も、シックな黒ベースのアイテムならトライしやすいかも。そこでおすすめしたいのが、【グローバルワーク】の「柄スカート」。ロング丈や小さめの柄など、大人が取り入れやすいポイントが詰まっていて、おしゃれを底上げできそう。さりげない華やかさが漂う柄スカートは、冬コーデの一軍になる予感。

高級感のある刺繍 × ベロア

【グローバルワーク】「ベロア刺繍Iラインスカート」\5,990（税込）

黒地に小花柄の刺繍が散りばめられた、上品な雰囲気のナロースカート。滑らかな光沢のあるベロア素材も高級感を底上げするポイント。ストンと落ちるIラインシルエットなので、オーバーサイズのトップスやボリュームの出やすいアイテムを合わせてもバランスよく仕上がります。

華やかなボリューム感のあるワッシャスカート

【グローバルワーク】「ワッシャープリーツスカート」\4,193（税込・セール価格）

ランダムなワッシャープリーツがポイントのロングスカート。ニュアンシーなレオパード柄だから、アニマル柄特有のインパクトを気にせず取り入れられそうです。爽やかなグリーンのセーターと合わせれば、好印象な大人カジュアルコーデに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。