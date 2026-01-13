

忘年会・新年会 イメージ

年末に忘年会、または年明けに新年会を実施する企業の割合は、岡山県が59.99％（前年57.73％）、香川県が58.06％（同61.54％）、全国平均は57.26％（同59.60％）でした。

民間の調査会社・東京商工リサーチがインターネットで2025年12月上旬、全国の企業にアンケートを行い、6196社が回答しました。1位は沖縄県（75.85％）、2位は鳥取県（72.96％）でした。

東京商工リサーチ高松支社によりますと、香川県内では62社が回答しました。「コロナ禍前も今回も実施する」が45.16％、「コロナ禍前は実施せず、今回は実施する」が12.9％、「コロナ禍前は実施したが、今回は実施しない」は19.35％、「コロナ禍前は実施せず、今回も実施しない」は22.58％でした。

「コロナ禍前も今回も実施する」と答えた企業に理由を聞いたところ、「親睦を図るため」が85.7％と最多でした。「従業員の士気向上のため」が78.5％「定番行事のため」が57.1％でした。

東京商工リサーチは「働き方改革が進み、多様な働き方・生き方が浸透する中、通常業務後の時間に何を優先するかが多彩になっている。忘・新年会の開催判断のみならず、会社が従業員のニーズに向き合う機会が一層増えそうだ」と分析しています。