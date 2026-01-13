実写『ONE PIECE』S2ティザー予告が公開！ バロックワークスの強敵が続々登場
Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』のシーズン2＝“INTO THE GRANDLINE”が、3月10日からNetflixで世界独占配信される。シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険へ。そして今回、いよいよ”偉大なる航路（グランドライン）”に突入する“麦わらの一味”に過去最大級の脅威、秘密犯罪会社バロックワークスのエージェントたちが次々と襲いかかる、新章の幕開けを映したティザー予告と場面写真が公開された。
【写真】新田真剣佑演じるゾロがカッコ良すぎる！ 公開された新場面写真一覧
世は大海賊時代――偉大なる海賊に憧れるルフィ（イニャキ・ゴドイ）が、海賊王を目指して大海原へ！ シーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。ゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちとともに、ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島…とアラバスタ王国への壮大な道のりが紡がれていく。
公開された映像で強烈な存在感を放つのがバロックワークス。“麦わらの一味”に強者の洗礼を浴びせるかのように次々と現れ、行く手を阻む。ゾロも「暗殺者の組織だ」と語り警戒するバロックワークスのエージェントたちは、その見た目から戦い方まで個性が爆発。
Mr.9（ダニエル・ラスカー）、ミス・ウェンズデー（チャリスラ・チャンドラン）、Mr.5（キャムラス・ジョンソン）、ミス・バレンタイン（ジャザラ・ジャスリン）、Mr.3（デヴィッド・ダストマルチャン）、ミス・ゴールデンウィーク（ソフィア・アン・カルーソ）…といった凄腕の猛者たちに加え、ラッコ＆ハゲタカのペア、Mr.13とミス・フライデーといったユニークだが恐ろしい存在も立ちはだかり、組織の得体の知れなさも際立つ。
さらには、バロックワークスの副社長であり最高司令官でもある、“謎に包まれた女”ミス・オールサンデー（レラ・アボヴァ）も無数の手足を“咲かせて”攻撃する様子も映し出されている。
しかし、信頼する仲間たちと出会ったルフィは、「仲間と一緒ならできないことはねェ」と力を込める――「おれの番だ！」。
映像では、強敵に反撃するかのように、息をもつかせぬ怒涛のアクションを繰り出していく一味の頼もしい姿が映される。炎に包まれた刀を振るうゾロをはじめ、サンジの鋭い蹴り、ウソップの精確すぎる狙撃、ナミの機転や華麗な身のこなし――そしてルフィの新技も炸裂。仲間それぞれの力を結集して強敵に挑み、絆と冒険への熱が一気に加速していく。
ショーランナー＆製作総指揮のマット・オーウェンズはシーズン2について、「一味は試練に挑み、様々な悪魔の実の能力者と対峙（たいじ）する」と力説しており、シーズン1を超えるスケールの冒険が待っていることは確実だ。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン1はNetflixで独占配信中、シーズン2は3月10日から世界独占配信。
世は大海賊時代――偉大なる海賊に憧れるルフィ（イニャキ・ゴドイ）が、海賊王を目指して大海原へ！ シーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。ゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちとともに、ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島…とアラバスタ王国への壮大な道のりが紡がれていく。
公開された映像で強烈な存在感を放つのがバロックワークス。“麦わらの一味”に強者の洗礼を浴びせるかのように次々と現れ、行く手を阻む。ゾロも「暗殺者の組織だ」と語り警戒するバロックワークスのエージェントたちは、その見た目から戦い方まで個性が爆発。
Mr.9（ダニエル・ラスカー）、ミス・ウェンズデー（チャリスラ・チャンドラン）、Mr.5（キャムラス・ジョンソン）、ミス・バレンタイン（ジャザラ・ジャスリン）、Mr.3（デヴィッド・ダストマルチャン）、ミス・ゴールデンウィーク（ソフィア・アン・カルーソ）…といった凄腕の猛者たちに加え、ラッコ＆ハゲタカのペア、Mr.13とミス・フライデーといったユニークだが恐ろしい存在も立ちはだかり、組織の得体の知れなさも際立つ。
さらには、バロックワークスの副社長であり最高司令官でもある、“謎に包まれた女”ミス・オールサンデー（レラ・アボヴァ）も無数の手足を“咲かせて”攻撃する様子も映し出されている。
しかし、信頼する仲間たちと出会ったルフィは、「仲間と一緒ならできないことはねェ」と力を込める――「おれの番だ！」。
映像では、強敵に反撃するかのように、息をもつかせぬ怒涛のアクションを繰り出していく一味の頼もしい姿が映される。炎に包まれた刀を振るうゾロをはじめ、サンジの鋭い蹴り、ウソップの精確すぎる狙撃、ナミの機転や華麗な身のこなし――そしてルフィの新技も炸裂。仲間それぞれの力を結集して強敵に挑み、絆と冒険への熱が一気に加速していく。
ショーランナー＆製作総指揮のマット・オーウェンズはシーズン2について、「一味は試練に挑み、様々な悪魔の実の能力者と対峙（たいじ）する」と力説しており、シーズン1を超えるスケールの冒険が待っていることは確実だ。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン1はNetflixで独占配信中、シーズン2は3月10日から世界独占配信。