レースクイーン（レースアンバサダー）の寺地みのりが12日、インスタグラムを更新。レースアンバサダーアワード2025グランプリの受賞を報告。トロフィーや花束を手にした姿を公開した。

寺地は「このたび、にしたんクリニック レースアンバサダーアワード2025グランプリを受賞させていただきました」と報告。「2ヶ月間沢山の応援、誠にありがとうございました！」と、ファンや関係各所への感謝をつづった。

そして「この業界に入り、ZENTsweetiesになるという夢を叶えてからの3年間。様々なメンバーと出会い、活躍して輝くメンバーの背中を見ながら、『私はただいるだけじゃないか』『sweetiesとして力になれているのだろうか』と不安になることもありました。それでも今回アワードに挑戦したのは、私がずっと憧れていたZENTsweetiesという存在が、これからもレースアンバサダーの憧れや目標であり続けてほしいと思ったからです。自分が挑戦し、何かひとつ結果を残すことで、その未来につなげたいと思ったからです」と吐露。

続けて「決意表明をしてからの投票期間は、日に日にその重みを痛感し、プレッシャーに押しつぶされそうになる日もありました。でも、支えてくれたのはファンの皆さん、sweetiesの仲間、レースアンバサダーの仲間、そして友達や家族でした。誰かのためにこんなにも力を注いで応援してくれる、皆さんの温かさにいつも胸がぎゅっとなりました。そして今回の挑戦を通して、私はどれほど周りの人に恵まれているのか、感謝の気持ちを持ち続けることの大切さを、改めて深く感じています」と思いをつづった。

そして「勇気を出して一歩踏み出して、本当に良かったです。たくさんの応援、そして夢みたいな景色をありがとうございました」と感謝をつづった。

この投稿に「グランプリおめでとうございます〜」「みーちゃん本当におめでとう」「さらなる活躍を楽しみにしています」「前向き姿勢はいつも感じていましたが、ホントに嬉しいです」などのコメントが寄せられている。