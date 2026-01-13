元SKE48の松井珠理奈（28）が12日、インスタグラムを更新。11日に夫婦で生出演したTBS系「アッコにおまかせ！」のオフショットを公開した。

松井は「『アッコにおまかせ！』に夫婦でお声がけいただきました。アッコさんとの3ショットは一生の宝物です」とつづり、和田アキ子（75）、夫の男性グループBOYS AND MEN（ボイメン）メンバー辻本達規（34）とのスリーショットを公開した。

そして「48グループ時代からお世話になっているスタッフさんにもお会いでき、とても嬉しかったです」と明かした。

続けて「そして、昨日の出演後から大きな反響をいただいておりとても嬉しいです！！」と思いをつづった。

そして「また新たに色々とお声がけいただいているので、感謝の気持ちを込めて1つ1つ大切に向き合いますのでおまかせ！ください」と伝え、「今後ともよろしくお願いいたします！！」と呼びかけた。

この投稿に「美男美女のお似合い夫婦ですね」「すでに珠理奈が主導権もっててオモロい 旦那様がんばれ」「おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。