グラビアアイドルちとせよしの（26）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌掲載のグラビアショットを投稿した。

「ヤングアニマルさんに撮り下ろしグラビア8P掲載して頂いてます」と報告。鮮やかな花柄ひもビキニ水着姿や、丈の短い白のモコモコトップスから下乳がのぞくランジェリーショットなどを公開し、「初撮り下ろし掲載雑誌であるヤンアニさんにまた帰って来ることができて嬉しいです」と心境をつづった。

ファンやフォロワーからも「とってもとってもとっても可愛い」「ビジュ最高すぎ」「曲線美最高」「スタイルえぐ」「ナイスバディ」「セクシーさ抜群」「エロ過ぎ」「たまりませんねっ」「大きなふくらみ有難う」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。1月21日に東京・Zepp新宿で2周年記念ワンマンライブを開催予定。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。