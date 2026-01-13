ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が12日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。衝撃的なデザインの水着ショットを投稿した。

SNSなどで人気のキャラクター「パペットスンスン」を手にした、バストがはみ出そうな大胆露出の水色ハイレグ競泳水着姿を公開し、「推し活しました みんなが推しのぬいぐるみと撮ってる意味が分かった 楽しい！！笑」と報告した。

「私スンスンだいすき〜だーーいすき〜 最近人気すぎて全然グッズ買えないけれど癒されるのでみんなも見てみてねハート」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「スンスンが羨ましい」「凄すぎる」「綺麗なライン」「可愛い顔でボンキューボン」「横向きいい」「笑顔がとっても素敵」「セクシーな女神」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。