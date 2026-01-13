女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が12日、インスタグラムを更新。新成人を祝福し、家族との写真についてつづった。

小池は「新成人の皆さん、親御さん おめでとうございます！」と祝福し、「大人の世界へようこそ。これからの人生たくさんの幸せと素敵な出会いで溢れますように」と伝え、入浴ショットを公開した。

続けて「そして毎年言っているのですが…笑 友達と写真を撮るのはもちろん ぜひご家族ともたくさん写真を撮ってくださいね。子どもの写真は親が撮ってくれるからたくさんあるけれど 親の写真ってあまりなかったりします。そして家族写真もだんだんと撮る機会が減ってくると思います。普段一緒にいると一緒にいることが当たり前で 写真を撮ろう！とならないかもしれませんが 自分が大人になった時に見たいのは、自分の写真よりも親の写真だったりしてもっと家族写真を撮っておけば良かったなぁと身をもって感じます。可愛く盛れるアプリも良いけど ノーマルに撮れるカメラも良いもんですよ。ぜひ今日という節目の瞬間を綺麗に切り取って残してくださいね」と思いをつづった。

そして「ちなみに私は、振袖での写真はお仕事でも撮っていただいてるしわざわざ今日撮らなくてもいいや！と思い、写真館の予約をしていなかったのですが、こんな機会でもなければ家族で写真を撮ることがない！と気づき急遽家族で写真館に行きました。私の父は3年前に旅立ったのですが、その写真館で撮った成人式の日の父の表情がとても幸せそうだったのでその写真を遺影にしました。遺影を見るたびに家族3人で写真館で撮影した思い出が蘇ってきてあの時撮影して本当に良かったなぁと日々感じています」と明かし、「家族で写真だなんて照れくさい！という方もいるかと思いますが とってもとっても良い機会です。ぜひご家族誘ってみてください」と呼びかけた。

この投稿に「とても大切な、大事なアドバイス。ふと親の写真って持っていない事に気付きました」「可愛すぎるんですけど」「家族と一緒の写真大事」などのコメントが寄せられている。