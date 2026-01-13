『ばけばけ』第14弾キャスト発表 「熊本編」蓮佛美沙子ら5人扮装姿 夏目透羽、芋生悠は朝ドラ初【キャラ紹介・コメント】
NHKは13日、高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務める連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の新たな出演者を発表した。出演者発表は第14弾、新たな舞台となる熊本編（2月16日〜）のキャラクターとなる。
【写真】『ばけばけ』熊本編の新キャスト 蓮佛美沙子・夏目透羽・芋生悠・夙川アトム・橋本淳の扮装姿
『ばけばけ』は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていくストーリー。
トキとヘブンが熊本で出会う人々が明らかになった。演じるのは、蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳。夏目と芋生は朝ドラ初出演となる。それぞれの扮装姿も披露された。
■ヘブンの同僚の妻・ラン役／蓮佛美沙子
役柄：ヘブンの同僚英語教師・ロバートの妻。外国人の日本人妻として、トキの手本となり、なんでも相談できるよき友人となっていく。
コメント：
何気ないシーンでもふと涙腺を刺激されるほど、一視聴者として物語に没入していたタイミングでオファーをいただき、最初はファンの現場見学のような気持ちで大阪に向かっていました。
『ばけばけ』の世界に存在できたこと、『べっぴんさん』や『バニラな毎日』でお世話になった大好きなスタッフさんたちとまた作品創りができたこと、ご褒美のような時間だったなと思います。
誰かを想うことや、誰かと一緒に生きていくこと。その美しさや難しさが凝縮された熊本編、楽しんでもらえますように。
■松野家の女中・クマ役／夏目透羽
役柄：松野家の女中。熊本でのトキたちの暮らしを一人で支えるがんばり屋さん…だけど、がんばりすぎてしまうことも。
コメント：
クマは、毎朝一家全員分のパンを焼くのですが、時々うっかり気を抜いて、焦がしてしまうことも。女中としての使命を果たすため、ひたむきに励んではいるものの、ちょっとどんくさい、そんな可愛げのあるキャラクターです。お芝居の中で「おクマ」と呼ばれるたび、女中として、撮影現場で「おクマちゃん」と呼ばれるたび、夏目透羽として、身が引き締まる思いになると同時に嬉しさが込み上げてきます。
切に願った、『ばけばけ』への出演、精一杯演じます。
■熊本の田舎に住む女性・吉野イセ役／芋生悠
役柄：ある田舎の村の様々な言い伝えに詳しい女性。どうやら呪われているらしい。
コメント：
吉野イセ役を演じます、芋生悠です。
「ばけばけ」で、初めて朝ドラの現場に立ちました。
脚本のシンプルな会話を追っているうちに、言葉の間に残るものがあって、その感覚を抱えたまま熊本編の撮影に入っていった気がします。
現場では、構えずにいられる時間が続いていました。
イセという存在が、物語の中で少しだけ違う呼吸をしていたらと思います。
画面を通して、その気配がそっと届いていたら嬉しいです。
■熊本の商売人・荒金九州男役・夙川アトム
役柄：どこからどう見ても怪しそうな商売人。
コメント：
大阪放送局制作の朝ドラに4度目の参加となりました。お話をいただく度に嬉しくてたまりません。
今回演じる荒金九州男（アラガネクスオ？すごい名前です笑）は、トキの父・司之介と関わることになります。素性がよくわからない男で、どんな仕事をしていて、話すことのどこまでが本当なのか、謎の多い人物です。「ばけばけ」の世界に少し顔を出す、何も残さない通りすがりの男ですが、司之介とどのように関わるのか、楽しくご覧いただけたら幸いです。
■ヘブンの同僚教師・作山役／橋本淳
役柄：熊本第五高等中学校の英語教師。理路整然とした合理主義者。
コメント：
『ちりとてちん』以来、18年ぶりとなるNHK大阪での収録は懐かしく、そして、その作品が『ばけばけ』であることに、この上ない幸せを感じています。
昨年は“べらぼうな浮世絵師”を演じていたかと思えば、今回は熊本で英語教師。どうか節操がないなどとは思われませぬよう。
私が演じた作山先生は、エリート気質で合理的かつ少しドライな一面もありますが、不器用ながらも熱心で、繊細な心を持つ青年です。
どうかあたたかな眼差しで見守っていただけましたら幸いです。
【写真】『ばけばけ』熊本編の新キャスト 蓮佛美沙子・夏目透羽・芋生悠・夙川アトム・橋本淳の扮装姿
『ばけばけ』は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていくストーリー。
■ヘブンの同僚の妻・ラン役／蓮佛美沙子
役柄：ヘブンの同僚英語教師・ロバートの妻。外国人の日本人妻として、トキの手本となり、なんでも相談できるよき友人となっていく。
コメント：
何気ないシーンでもふと涙腺を刺激されるほど、一視聴者として物語に没入していたタイミングでオファーをいただき、最初はファンの現場見学のような気持ちで大阪に向かっていました。
『ばけばけ』の世界に存在できたこと、『べっぴんさん』や『バニラな毎日』でお世話になった大好きなスタッフさんたちとまた作品創りができたこと、ご褒美のような時間だったなと思います。
誰かを想うことや、誰かと一緒に生きていくこと。その美しさや難しさが凝縮された熊本編、楽しんでもらえますように。
■松野家の女中・クマ役／夏目透羽
役柄：松野家の女中。熊本でのトキたちの暮らしを一人で支えるがんばり屋さん…だけど、がんばりすぎてしまうことも。
コメント：
クマは、毎朝一家全員分のパンを焼くのですが、時々うっかり気を抜いて、焦がしてしまうことも。女中としての使命を果たすため、ひたむきに励んではいるものの、ちょっとどんくさい、そんな可愛げのあるキャラクターです。お芝居の中で「おクマ」と呼ばれるたび、女中として、撮影現場で「おクマちゃん」と呼ばれるたび、夏目透羽として、身が引き締まる思いになると同時に嬉しさが込み上げてきます。
切に願った、『ばけばけ』への出演、精一杯演じます。
■熊本の田舎に住む女性・吉野イセ役／芋生悠
役柄：ある田舎の村の様々な言い伝えに詳しい女性。どうやら呪われているらしい。
コメント：
吉野イセ役を演じます、芋生悠です。
「ばけばけ」で、初めて朝ドラの現場に立ちました。
脚本のシンプルな会話を追っているうちに、言葉の間に残るものがあって、その感覚を抱えたまま熊本編の撮影に入っていった気がします。
現場では、構えずにいられる時間が続いていました。
イセという存在が、物語の中で少しだけ違う呼吸をしていたらと思います。
画面を通して、その気配がそっと届いていたら嬉しいです。
■熊本の商売人・荒金九州男役・夙川アトム
役柄：どこからどう見ても怪しそうな商売人。
コメント：
大阪放送局制作の朝ドラに4度目の参加となりました。お話をいただく度に嬉しくてたまりません。
今回演じる荒金九州男（アラガネクスオ？すごい名前です笑）は、トキの父・司之介と関わることになります。素性がよくわからない男で、どんな仕事をしていて、話すことのどこまでが本当なのか、謎の多い人物です。「ばけばけ」の世界に少し顔を出す、何も残さない通りすがりの男ですが、司之介とどのように関わるのか、楽しくご覧いただけたら幸いです。
■ヘブンの同僚教師・作山役／橋本淳
役柄：熊本第五高等中学校の英語教師。理路整然とした合理主義者。
コメント：
『ちりとてちん』以来、18年ぶりとなるNHK大阪での収録は懐かしく、そして、その作品が『ばけばけ』であることに、この上ない幸せを感じています。
昨年は“べらぼうな浮世絵師”を演じていたかと思えば、今回は熊本で英語教師。どうか節操がないなどとは思われませぬよう。
私が演じた作山先生は、エリート気質で合理的かつ少しドライな一面もありますが、不器用ながらも熱心で、繊細な心を持つ青年です。
どうかあたたかな眼差しで見守っていただけましたら幸いです。