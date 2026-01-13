レースクイーン（レースアンバサダー）成沢紫音（28）が12日までにインスタグラムを更新。

成沢は「2025 Weds Sport Racing Galsを卒業しました」と報告。「素敵な花束ありがとうございます」とつづり、青のコスチュームで、青の花束を手にした姿を公開した。

そして「2025年度は本当に濃い一年でした。活動が決まった時、やりたかったチームに入れて本当に本当に嬉しかったです！！！ 自分の不甲斐なさに悔しくて嫌になる時期もありましたが、チーム関係者の方々、チームファンの方々、全ての方々が本当に優しくて暖かい人ばかりで日に日にどんどんTGR TEAM WedsSport BANDOHが凄く大好きになっていきました！ サーキット以外でもイベントが沢山あってチームに携われる機会が多くて嬉しかったです！」と振り返った。

続けて「今日で卒業というのは寂しいですが、ずっと応援しています！」と思いをつづり、「この一年で成長出来たと信じて私もこれからもっと頑張っていきます！」と打ち明けた。

そして「応援してくれた私のファンの方々も一年間応援してくれてありがとうございました！」と感謝をつづった。

この投稿に「いつも美しく素晴らしいね」「卒業寂しいですが1年間お疲れ様でした！」「何事も一生懸命な姿、サーキットでの神対応も嬉しかったよ」「寂しい。このコスチューム似合ってたのに」「紫音ちゃん本当かっこよくてステキでした」などのコメントが寄せられている。