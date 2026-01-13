１１日から１２日朝にかけて強い冬型の気圧配置となり、栃木県の北部では 日光や那須など合わせて６カ所に大雪警報が出されました。

３連休最終日に大雪となった観光地の様子を取材しました。

午前９時すぎの東武日光駅前には辺り一面、雪が積もっていました。

３連休最終日の観光地、日光では１１日夜から雪が積もり観光客を迎えるため地元のお土産店の従業員などが朝から雪かきの作業に追われていました。

地元店舗

「まだ（雪は）少ない方ですね。」

「たまにこれくらい降るから珍しくはないですね。お客さんがかわいそう。寒くて。」

観光客

「静岡から来ました。雪が降らない地域からきたので初めての降り方です。おどろいてます。」

「静岡ではあまり見られない雪なので楽しい。遊んだり。」

宇都宮地方気象台によりますと１２日午前８時現在の積もった雪の深さは日光市土呂部で４７センチ、那須高原で２６センチ、奥日光中禅寺湖畔で１０センチでした。

県によりますとこの雪の影響で人や住宅への被害はありませんでしたが日光市上三依では倒木があり国道４００号が一時通行止めとなりました。

また、１１日夜から１２日朝までの間に日光市の日光、藤原、足尾、栗山、那須町、那須塩原市に大雪警報が出されていました。

１３日にかけては気温が高くなる事が予想され宇都宮地方気象台ではなだれに注意するよう呼びかけています。