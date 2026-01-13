B&ZAI・橋本涼＆矢花黎＆鈴木悠仁、“やさしいひととき”新CMでメッセージ
ジュニアのグループ・B&ZAIの橋本涼、矢花黎、鈴木悠仁が、13日より公開されたホクレン農業協同組合連合会のWEBCM3本に出演した。
【動画】B&ZAIが頑張る国民をやさしく鼓舞！「ミルクランド王国」新CM
同組合は、北海道の酪農家約4200戸の拠出金によって展開している北海道産牛乳・乳製品の需要拡大運動「ミルクランド北海道」の一環として、北海道出身の松岡昌宏と、橋本、矢花、鈴木を起用。“ミルクで、もっとおいしく。もっとやさしく” をキャッチコピーとしたプロモーション「北海道 is ミルクランド」を、2025年12月24日より始動している。今回のWEBCMは、本プロモーションの第二弾となる。
CMでは、第一弾の新CM「ミルクランド王国」に続いて、松岡が国王を務めるミルクランド王国を舞台に、参謀役である橋本、矢花、鈴木が、それぞれおすすめするホットミルクレシピを味わいながら、やさしいひとときを一緒に楽しめるメッセージを届ける。
橋本は、甘いミルクとはちみつのやさしいハーモニーが特長の「ハニーホットミルク」に合わせて、「誰よりも自分を甘やかすのが大事だよ」というメッセージを届ける。矢花は、ミルクのやさしい甘さと抹茶の香りが広がる「抹茶ミルク」に合わせて、「キミのやさしい笑顔が一番のごちそうだよ」というメッセージを届ける。鈴木は、ミルクのまろやかさと紅茶の香りが寄り添う「ロイヤルミルクティー」に合わせて「あったかい一杯ってやさしさの結晶なんだよ」というメッセージを届ける。
キャンペーンも実施。CM内で国王の参謀がおすすめする3つのホットミルクレシピから、好きなレシピを選んで投票すると、抽選で賞品が当たる。2月28日まで。
