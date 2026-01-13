争奪戦になる予感しかない…！ガバッと開いて整理しやすい！優秀100均収納グッズ

ダイソーをパトロールしていると、文具売り場で便利そうなアイテムを発見しました。シンプルなデザインのジャバラ式になったファイルで、お値段は￥220（税込）。ガバッと開いたりインデックスが付いていたりと、価格以上に使いやすいアイテムだったのでご紹介させてください！詳しく見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：セクションファイル（13ポケット、Ａ、黒）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480826639

ガバッと開いて見やすい！争奪戦になりそうな優秀収納グッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、文具売り場で気になる商品を発見。書類の整理にもってこいなジャバラ式のファイルで、その名も『セクションファイル（13ポケット、Ａ、黒）』。お値段は￥220（税込）でした。

ブラックカラーでシーンを問わず使いやすく、ケースはゴムバンドとボタンで止められるシンプルな作りなのもGOOD。

ファイルは袋状にはなっておらず、底の部分は繋がっている仕様です。早速使っていきます！

整理整頓にもってこい！ダイソーの『セクションファイル（13ポケット、Ａ、黒）』

ファイルが半透明なうえに、ガバッと開くので中身が見やすいのが◎お目当ての書類をすぐに見つけられるのが嬉しいポイントです。紙類はもちろん、家電の説明書など、ちょっと厚みのある冊子も難なく入りました。

インデックスも付いているので、ラベリングも可能。こういった小さな心遣いが嬉しくなりますよね。

長3封筒が入るサイズ感なので、月謝や貯金、家計の管理にもピッタリです。封筒をそのまま直接入れられるというのが想像以上に便利で、これは人気が出るのも時間の問題かもしれません！

今回はダイソーの『セクションファイル（13ポケット、Ａ、黒）』をご紹介しました。

13ポケットも付いているダイソーの優秀な収納グッズ。インデックスも付いており、書類を分かりやすくスッキリと分類できるので、これは争奪戦になりそうです…！封筒の整理整頓にも使えるので、1つ持っておいて損はないアイテムですよ。気になった方はぜひ、ダイソーの文具売り場をチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。