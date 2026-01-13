可愛い顔して1つ2役の賢いヤツ♡家族分も買い足した100均アイデア食器

セリアをパトロールしていると、食器売り場で可愛すぎる猫ちゃんデザインのアイテムを発見しました♡見た目に惹かれて手に取った商品でしたが、想像以上に優秀で即家族分も購入しました。食卓の限られたスペースを有効活用できるうえ、洗い物を減らせるのでとっても便利。セリアでお買い物の際はぜひチェックしてください！

商品情報

商品名：箸置きプレート 肉球ねこ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4580583335844

こんなの可愛すぎる！セリアのアイデアが光る猫デザインの食器をチェック

セリアをパトロールしていると、食器売り場で可愛すぎるアイテムを発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『箸置きプレート 肉球ねこ』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

材質はストーンウェア。製品の特性上、個々にデザインの見え方が異なるそうです。寸法・色のばらつき・釉薬のムラ・細やかな擦れやキズ・穴・突起・黒点・多少のがたつきや歪みなど…それが食器の味にもなりますが、気になる方は購入の際によく吟味してもいいかもしれませんね。

￥110（税込）とプチプラなのに、食洗器や電子レンジの使用が可能という優秀っぷり。さらにこれ、小皿と箸置きがひとつになった地味にスゴイアイテムなんですよ！

可愛い顔して1つ2役♡セリアの『箸置きプレート 肉球ねこ』

箸を置くとこんな感じに。肉球部分に溝があるので、しっかりフィットしてくれます。

小皿の部分には醬油を入れてみました。底が浅いので、調味料を出し過ぎる心配がありません。塩分を控えたい方も使いやすいと思います。

他にも薬味や漬物、珍味などを置いても◎テーブルの限られたスペースを効率良く活用できるうえ、洗い物が少なくなるのでとっても便利ですよ。

今回はセリアの『箸置きプレート 肉球ねこ』をご紹介しました。

デザインに惹かれて購入した食器でしたが、あまりの優秀さに即家族分も買い足しました♡プチプラなので、お財布に優しいのも魅力です。

ありそうでなかったセリアのアイデア商品。これは人気が出るのも時間の問題かも…！気になった方はぜひ、セリアの食器売り場をチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。