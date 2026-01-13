14日(水)以降15日(木)にかけて、西日本を中心に黄砂が飛来する見込みです。16日(金)には、九州から東北南部にかけて広い範囲で飛んできそうです。

黄砂の予想ですが、14日の午後から中国地方や四国に飛来するでしょう。

15日の午前は東海や北陸などに飛来するでしょう。夜のはじめごろから大陸から再び東西に長く連なった黄砂の帯がやってきそうです。

16日は、未明から九州から東北南部にかけて黄砂が飛来し、中国地方や近畿北部、北陸などでは比較的濃度が高くなっています。

屋外では、ところにより黄砂が外に干した洗濯物などについてしまうおそれがあります。また、視程（水平方向で見通しの効く距離）が5キロメートル未満になる場合には、交通への障害が発生するおそれがあります。車の運転などは十分に注意をするようにしてください。

このほか、黄砂を吸い込むことによる体への影響も心配されることのひとつです。呼吸器の疾患がある場合などは特に注意を払い、黄砂の飛来の状況がひどければ外出を控えるなど対策をとるようにしてください。

特に太平洋側では、今週は晴れの天気になり乾燥が続く見込みです。今後の黄砂への情報に注意するようにしてください。