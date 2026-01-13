レアルFWエンバペ、退任したX・アロンソ監督へメッセージ「あなたのことを忘れることはない」
レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが12日、自身のSNSアカウント上で退任したシャビ・アロンソ監督へ感謝のメッセージを送った。
レアル・マドリードは今季、夏に就任したX・アロンソ監督の下で開幕から好調を維持していたが、その後は徐々に失速。11日にはスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝でバルセロナに敗れて優勝を逃していた。そして12日、レアル・マドリードはX・アロンソ監督の退任を発表した。
エンバペは今季、X・アロンソ監督の下で公式戦25試合で29ゴール5アシストを記録。同選手はインスタグラムのストーリーズで「短い間だったけど、あなたのためにプレーし、あなたから学べて光栄だった。初日から僕に自信を与えてくれて感謝している。明確なアイデアを持ち、サッカーに関する多くの知識を持った監督として、あなたのことを忘れることはない。次のステップでの成功を願っている」と、退任した指揮官へ感謝のメッセージを綴った。
なお、X・アロンソ監督の後任には、レアル・マドリード・カスティージャを率いてきたアルバロ・アルベイロ監督が就任する。
