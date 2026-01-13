FAカップ4回戦の対戦カード決定！ リヴァプールとブライトンが激突…田中碧も“日本人対決”へ
イングランドサッカー協会（FA）は12日、FAカップ4回戦の対戦カードを発表した。
3回戦では前回大会王者のクリスタル・パレスがナショナルリーグ・ノース（6部相当）のマクルズフィールドに敗れる大波乱があったものの、マンチェスター・シティやチェルシー、アーセナル、リヴァプールらは順当に勝利。サンダーランドはエヴァートン、ニューカッスルはボーンマス、アストン・ヴィラはトッテナム・ホットスパー、ブライトンはマンチェスター・ユナイテッドとの“プレミア対決”をそれぞれ制している。
来月中旬に開催される4回戦ではリヴァプールとブライトンが激突。遠藤航と三笘薫による“日本代表対決”にも期待がかかる。田中碧が所属するリーズは古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人選手3名を擁するバーミンガムと対戦することに。平河悠が所属するブリストル・シティはポート・ヴェイル、松木玖生が所属するサウサンプトンはレスターとの顔合わせとなった。
また、アーセナルはウィガン、チェルシーはハル・シティ、マンチェスター・シティはサルフォード・シティvsスウィンドン・タウンの勝者とそれぞれ対戦することに。アストン・ヴィラvsニューカッスルのプレミア対決も実現し、3回戦で大金星をあげたマクルズフィールドはブレントフォードと激突する。
FAカップ4回戦の対戦カードは以下の通り。
リヴァプール vs ブライトン
ストーク vs フルアム
オックスフォード・ユナイテッド vs サンダーランド
サウサンプトン vs レスター
レクサム vs イプスウィッチ
アーセナル vs ウィガン
ハル・シティ vs チェルシー
バートン・アルビオン vs ウェストハム
バーンリー vs マンスフィールド・タウン
ノリッジ vs ウェスト・ブロムウィッチ
ポート・ヴェイル vs ブリストル・シティ
グリムズビー vs ウルヴァーハンプトン
アストン・ヴィラ vs ニューカッスル
マンチェスター・シティ vs サルフォード・シティorスウィンドン・タウン
マクルズフィールド vs ブレントフォード
バーミンガム vs リーズ
