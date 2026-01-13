¸ÅºäÂçËâ²¦¡Ö¸µTwitter¤¬¡Ä¡¡¡Ä¥¢¥¦¥È¥í¡¼Ã£¤Î¾®¸¯¤¤²Ô¤®ÈÄ¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×£Ø¤Ëµ¿ÌäÉäÅê¤²¤«¤±
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸ÅºäÂçËâ²¦¡Ê52¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ä¤Ê¤ó¤«¤³¤³¡¡¸µTwitter¤¬¡Ä¡¡¡Ä¥¢¥¦¥È¥í¡¼Ã£¤Î¾®¸¯¤¤²Ô¤®ÈÄ¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤È¡¢ºòº£¤ÎX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¿ÌäÉä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
ÆÃÄê¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¸µTwitter¡×¤È¤ÎÉ½µ¤«¤é¡¢Twitter»þÂå¤È¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Twitter¤Ï06Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£22Ç¯¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¸å¡¢¡ÖX¡×¤ÈÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³3Ç¯¤Û¤É¤Î¡Ö¸µTwitter¡×¤ÎÊÑÍÆ¤ËÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¸ÅºäÂçËâ²¦¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬»þÂå¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤³¤³¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¥Ü¥¹¤Î»ñ»º¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤ò½êÍ¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤ÎCEO¤òÌ³¤á¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Î»ñ»º¤Ï¡¢25Ç¯12·î¤ÎÊÆ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢½ã»ñ»º¤ÏÌó7500²¯¥É¥ë¡ÊÌó118Ãû±ß¡Ë¡£À¤³¦½é¤Î1Ãû¥É¥ëÄ¹¼Ô¡Ê¥È¥ê¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ë¤ËºÇ¤â¶á¤¤¿ÍÊª¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æ±»ï¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡ÖÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¡×¤Ç¤â¡¢25Ç¯4·î¤ÎÈÖÉÕ¤Ç22Ç¯ÈÇ°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£