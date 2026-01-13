¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°Ï¢ºÜ¡Û¡Ö¡íËÜµ¤¤Ç¡í¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ê¡×¡½¡½¤½¤ì¤¬¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ÂÂÖ
¡Á¥×¥í¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤¬°é¤Ä¤ï¤±¡ÊÏ¢ºÜ¢¡Âè29²ó¡Ë
£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°éÀ®¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÃæÌî²í¿Ã¡¡photo by Sano Miki
¡¡¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÃæÌî²í¿Ã¡£»×¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÇÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾®³Ø¹»£¶Ç¯À¸¤ÎÈà¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃæÌî¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÈÂ³¤¯³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¾®£¶¤Î»þ¤Ë¼õ¤±¤¿°õ¾Ý¤¬¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁª¼ê¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó°ìÈÖ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°ìÈÖ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤¿¡£¤â¤¦¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÃæÌî¤¬¸À¤¦¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤«¤é¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤Û¤ÉÏÂ¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö"ËÜµ¤¤Ç"¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ê¡×¡£¤½¤ì¤¬¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À³Ú¤·¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿¿·õ¤ËÁê¼ê¤ÎµÕ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢Éé¤±¤¿¤éËÜÅö¤Ë¥±¥ó¥«¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ï¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿ÃæÌî¤Ï¡¢½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Ì´¸«¤ë¡¢¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â´íµ¡´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¡Êµ¤»ý¤Á¤Î¡ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤â¤¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¡Ø³Ú¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸µ¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢ÃæÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ"£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È"¥¤¥³¡¼¥ë"¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È"¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ê¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¥æ¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ì´Ó¤·¤¿´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¾®£¶¤Î»þ¤Ë¡Ë¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ËÆþ¤ë¤«¤é¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢ÃæÌî¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼«Á³¤È¥×¥í¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥æ¡¼¥¹¤Ë¾å¤¬¤ëº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´°÷¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤ë¤¾¡¢¤È¡£¡Ê¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ë¤½¤ÎÁªÂò»è¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÃæÌî¤¬¡Öº£¤Ï¤â¤¦¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Âç³Ø½Ð¿È¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Ç¤³¤½Âç³Ø·ÐÍ³¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤âDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¡Êº£µ¨¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ø°ÜÀÒ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç³Ø·ÐÍ³¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÃæÌî¤Î´¶³Ð¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡ÊÂç³Ø¤Ø¡Ë¹Ô¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÂç³Ø·ÐÍ³¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¡ËÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê......¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤ÁÁá¤¯¥×¥í¤Ç¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï......¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡½¡½¡£ÃæÌî¤¬²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤·¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤¬ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¿¤Ä¤Å¤¯¡Ë¢¡Åìµþ£Ö¥æ¡¼¥¹¤Î¸µ¼ç¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡ä¡ä