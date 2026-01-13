可動フィギュア「ロボ道 ブルーティッシュドッグ」が楽天ブックスにて17%オフで販売中
楽天ブックスにて、スリーゼロから発売中の可動フィギュア「ロボ道 ブルーティッシュドッグ」が特別価格で販売されている。セール価格は17%オフの23,609円。
本商品は、スリーゼロの可動フィギュアシリーズ「ロボ道」より「装甲騎兵ボトムズ」に登場するパーフェクトソルジャー専用の機体「ブルーティッシュドッグ」を立体化した可動フィギュア。全身に約80カ所の可動ポイントがあり、各所には、マーキング印刷と“ウェザリング表現”を含む精密な塗装が施されている。
【仕様】
・ノンスケール、高さ約14.6cmの可動フィギュア
・亜鉛合金ダイキャストを用いた内部フレームにより、全身に約80カ所の可動ポイントを実現
・ウェザリング表現を含む精密な塗装（ウェザリング塗装見本作成：NAOKI氏）
・スコープドッグと比べて右前腕部のガトリングガン、両踵のグライディングホイール補助ローラー、そしてバックパックが新規造形
・頭部バイザー、胸部コクピットハッチ、そして腹部メンテナンスハッチが開閉可能
・バイザー部の「ターレットレンズ」が回転可能
・左前腕部に「アームパンチ」伸縮ギミック搭載
・右前腕部の「アイアンクロー」が可動
・ガトリングガン用のマガジンはガトリングガンおよびバックパックに装着可能
・脚部は降着ポーズに変形可能
・足の裏には「ローラーダッシュ」用のタイヤを内蔵しており、つま先を引き上げることによりタイヤが展開
・両足の側面に装着した「ターンピック」が伸長可能
【付属品】
・非可動のパイロットフィギュア（フィアナ）×1
・ガトリングガン用マガジン×1
・「アームパンチ」用の排莢エフェクトパーツ×1
・交換式の左手首パーツ×3（左の拳×1、左の開き手×1、左の握り手×1）
(C)SUNRISE