【なだれ注意報】富山県・富山市、魚津市、黒部市、南砺市、上市町、立山町などに発表（雪崩注意報） 13日09:40時点
気象台は、午前9時40分に、なだれ注意報を富山市、魚津市、黒部市、南砺市、上市町、立山町、朝日町に発表しました。
東部の海上では、13日昼過ぎから13日夜遅くまで暴風に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■富山市
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■魚津市
□暴風警報
13日昼過ぎから13日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
□暴風警報
13日昼過ぎから13日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■黒部市
□暴風警報
13日昼過ぎから13日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■南砺市
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■上市町
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■立山町
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■入善町
□暴風警報
13日昼過ぎから13日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■朝日町
□暴風警報
13日昼過ぎから13日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意