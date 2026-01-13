元日にボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規との結婚を発表した元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈が１３日までにＳＮＳを更新。歌手の和田アキ子と夫婦で３ショットを公開した。

インスタグラムで「『アッコにおまかせ！』に夫婦でお声がけいただきました アッコさんとの３ショットは一生の宝物です」とつづって、「アッコにおまかせ！」ポーズで笑顔の写真をアップした。

続けて「４８グループ時代からお世話になっているスタッフさんにもお会いでき、とても嬉しかったです」と明かした。「そして、昨日の出演後から大きな反響をいただいておりとても嬉しいです！また新たに色々とお声がけいただいているので、感謝の気持ちを込めて１つ１つ大切に向き合いますのでおまかせ！ください 今後ともよろしくお願いいたします！」と宣言し、「この後は地元の番組へ」と締めた。

この投稿には「美男美女のお似合いの夫婦」「かわいくて面白くて最高」「見ているこちらも嬉しく」「元気をもらえます」「末永くお幸せに」などの声が寄せられている。