北川景子、夫・DAIGOは「料理すごく好きみたいで。どんどん上達してます」
女優の北川景子（39歳）が、1月12日に放送された料理番組「平野レミの早わざレシピ！ 10周年感謝祭SP！」（NHK）に出演。夫・DAIGOの料理について語った。
放送開始から10年を迎えた同番組、今回はSP版として、「伝説のレシピ」ベスト10を生放送内で調理していく内容で、北川景子、三谷幸喜、中山秀征、ハライチ・澤部佑らが出演した。
その中で、中山から「朝ドラの『ばけばけ』に出演されてる北川さんでございますけども、大阪でいま実際に撮影なさってるじゃないですか。そういうときっていうのは、食事なんかはどなたがやってくれてるんですか？」と質問を受ける。
これに北川は「食事は夫（DAIGO）が」と答え、中山は「（DAIGOは）お料理、得意だもんね」とコメント。北川は「そうなんですよ。料理すごく好きみたいで。任されるのも嬉しいっていう感じでやってくれるので。どんどん上達してます」と語る。
また、中山は、DAIGOが出演する料理番組「DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？」（朝日放送・テレビ朝日系）を念頭に「キッチンの雰囲気もテレビで観てるのと同じ感じですか？」と質問。北川は「あのままですね（笑）。丁寧に料理してくれます」と答えた。
さらに、DAIGOの得意料理を聞かれると、北川は「電子レンジを使ったレシピが結構得意で。肉じゃがとか、シチューとかなんでもレンジを使って作ってくれる」と語った。
