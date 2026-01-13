連休明け日経平均は急騰「高市トレード」再燃 円安・金利上昇・株高



東京時間09:10現在

日経平均 53814.37（+1874.48 +3.67%）



3連休明けの日経平均は急騰。衆院解散を高市首相が検討との報道を受け、金融市場では「高市トレード」再燃がテーマとなっており、円安・金利上昇・株高の動き。



ドル円は158円ちょうど付近。片山財務相がベッセント米財務長官に「一方的に円安が進む場面があり非常に憂慮している」と伝えたことを受け、円買いが進む場面があったが一時的だった。米国側が円安に懸念を示さない限り円買いは限定的だろう。

