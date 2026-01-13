ドル円理論価格 1ドル＝156.60円（前日比+0.11円） ドル円理論価格 1ドル＝156.60円（前日比+0.11円）

ドル円理論価格 1ドル＝156.60円（前日比+0.11円）



割高ゾーン：157.28より上

現値：158.03

割安ゾーン：155.91より下



過去5営業日の理論価格

2026/01/12 156.49

2026/01/09 156.35

2026/01/08 156.43

2026/01/07 156.41

2026/01/06 156.36



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

