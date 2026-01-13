起業家で経済エンターテイメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏（40）が12日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。登録者数150万人を誇るYouTube「令和の虎CHANNEL」を出入り禁止処分となった経営者でユーチューバーのトモハッピーこと齋藤友晴氏をめぐって、経緯を説明した元ホストの実業家、桑田龍征氏に対し、怒りをあらわにした。

「令和の虎」に出演していたトモハッピーが無断で「REAL VALUE」に出演していた動画が7日に公開され、一気に騒動化。トモハッピーが「令和の虎」2代目主宰の林尚弘氏から出禁処分を通達されたLINEの文面を公開すると、「令和の虎」総合演出を務める桑田氏が内情を暴露。「裏側で『令和の虎への出演や仕事を控えるよう求める』という動きが継続的に存在していました」などとポストすると、溝口氏が反応した。

「出禁の黒幕がメンヘラ全開のクソダサホストでしたって話かよ。ふざけんなよ、マジで」と怒りをあらわにした。その上で「継続的に存在してた？ じゃあ他にも言ってみろよ。 誰が？いつ？どこで？ 名前一つも出せねぇくせに、雰囲気だけで被害者ヅラすんなよ。ちなみにおれは仕事で必要なら、倫理に逸脱しない範囲で、競争原理に基づく圧力くらい普通にかける。それがビジネス」とつづった。

桑田氏は溝口氏の長文に反論。「出禁の黒幕ってなんだよ。プラスで公私共にとんでもない悪口言われてるじゃん。誰がメンヘラやねん。そもそも年末の僕からの溝口さんへの筋通した出演者オファーを既読無視し続けてまさにぃ使って、闇に葬ってるあなたもだいぶメンヘラだろ」と切り返した。

続けて「溝口さんの誕生日さ、リアルバリュー軍団よりも林桑田が最後まで残ったくらい溝口さんのことすごいと思ってるのに、都合悪いことは2番手使って圧力かけて無かったことにしてどっちがメンヘラ？無理なら無理って伝えてこいよ直接。ノーボーダーでもナオキマンショーと被ってる方とかに話してるだろ。もうこれ以上は言えないわ。そして確かに存在してる【圧力】ちゃんとあなたも認めてるじゃん。ビジネスとして当然だろと言われてもそれが恐怖に感じる人もいますよ。何度も言いたい、出禁の理由がメンヘラなわけねーだろ」と記述。

「おっしゃる通り、リアルバリューサイドの領土拡大気色が濃くなってる、そこへの危機感は確かにあるからこそ僕たちは独自路線で行きましょう、素敵なコンテンツにしていきましょうって幹部で話してる中のトモハッピーの独自判断による出禁です。令和の虎になりたいマフィアいないのかなー本当に。しっかりグリップ握って止めてるだけじゃないの？わかんないけど」とつづった上で「最後に俺がメンヘラなのは認めるけど、フラれ続けてるのも認めるけど、それだけで令和の虎全てが判断してるみたいなミスリードやめろ！！ 以上！」と締めくくった。

溝口氏は「OK。もう分かったよ」と書き出した上で「それと、できればトモハッピーとは、一度ちゃんと腹割って話してほしいかな。おれがこんなこと書くのも余計なお世話かもしれないけどさ。REALVALUEの収録ではカットされてる部分も多いけど、トモハッピーはずっと令和の虎への愛や感謝を語ってた」と明かした。

「その後の飲み会でも、『溝口さんには申し訳ないですが、令和の虎が一番大事です』って、はっきり言ってたよ。林さん、りゅーぴー、トモハッピー。それに大人になっても地元の中学の同級生みたいな3人の関係を見てると、正直ちょっと羨ましいなって思ってたよ。できるだけ自分自身やまわりを悲しませない形で着地してほしいなって思ってる。以上。返事はいらないから、ハワイ楽しんで。またな」と締めくくった。

さらに別の投稿で「りゅーぴーからまぁまぁ大人な返事と、直後に三浦さんから諭されて冷静になった。

おれブチギレすぎて、ちょっと言いすぎたかも」と反省していた。