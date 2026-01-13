バリュエンスがカイ気配で一気に浮上、今８月期収益及び配当予想の大幅増額を好感

バリュエンスホールディングス<9270.T>が大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、カイ気配のまま株価水準を切り上げる展開となっている。ブランド品や貴金属などの買取・販売を行うが、足もとの業績は絶好調だ。利益採算を重視した仕入れ方針に加え、広告宣伝なども効率性を重視して利益の伸びに反映させ、会社側の期初計画を大幅に上回って推移している。



前週末９日取引終了後に２６年８月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１９億円から４０億円（前期比２．８倍）に増額した。７期ぶりの過去最高利益更新となる見通し。好業績を背景に今期年間配当も従来計画の倍となる３０円（前期実績は１０円）とすることも併せて発表しており、これが物色人気を助長している。株価は前週末に長い上ヒゲで１５２５円の昨年来高値を形成していたが、きょうはここを通過点に一段の上値が見込まれる状況にある。



出所：MINKABU PRESS