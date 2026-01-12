バブアーがフェンチェン・ワンと初コラボ　「ビデイル」を再解釈したジャケットなど6型を発売

「バブアー（Barbour）」が、ロンドンを拠点に活動する中国人デザイナー フェンチェン・ワン（Feng Chen Wang）との初コラボレーションコレクションを発売する。1月16日からバブアー公式オンラインストアおよび原宿キャットストリート店、代官山店、堀江店で取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボコレクションは、幸運と発展を象徴する旧正月（ルーナー・ニューイヤー）から着想。バブアーのアイコンモデル「ビデイル（BEDALE）」をベースに、バックに中国古典に登場する神獣「ドラゴン・ホース」の刺繍をあしらったキルティングジャケット（7万2600円）や、レッドとネイビーのギンガムチェック柄のシャツ（3万1900円）、オイルドジャケット（8万8000円）など全6型をラインナップする。

バブアー メンズウェア・フットウェア ディレクター イアン・バーギン（Ian Bergin）は、「私たちは優れたデザインは人、場所、伝統といった物語に根ざしていると信じています。今回のコラボレーションによって、ブランドを代表するクラシックなシルエットに、新しいエネルギーがもたらされ、国境を超えたコレクションを作ることができました」とコメントを寄せている。

◾️Barbour × Feng Chen Wang

発売日：2026年1月16日（金）

取り扱い店舗：バブアー公式オンラインストア、バブアー 原宿キャットストリート店、バブアー 代官山店、バブアー 堀江店