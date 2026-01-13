13日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比55.1％増の850億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同29.7％増の548億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 <1306> 、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> 、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> 、ＮＥＸＴ 運輸・物流 <1628> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数 <1367> など167銘柄が新高値。ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> など25銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ日本好配当株アクティブ <170A> が10.31％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が9.62％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が8.11％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> が6.59％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が6.12％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> は4.51％安、中国Ｈ株ベア上場投信 <1573> は3.23％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1776円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金263億3200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均290億7300万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が89億8700万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が47億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が34億8700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が32億1300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が29億5800万円の売買代金となっている。



株探ニュース

