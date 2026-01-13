決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ジーイエット、ヤマトインタ、ワッツ (1月9日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月8日から9日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 ＦＩＸＥＲ <5129>
26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常損益は6.5億円の赤字(前年同期非連結は3.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5129> ＦＩＸＥＲ 東Ｇ -8.54 1/ 9 1Q 赤拡
<7603> ジーイエット 東Ｓ -7.69 1/ 9 3Q 赤拡
<4760> ＡＬＰＨＡ 東Ｓ -5.40 1/ 9 1Q -13.19
<9982> タキヒヨー 東Ｓ -3.28 1/ 9 3Q 21.57
<9313> 丸八倉 東Ｓ -3.18 1/ 9 本決算 35.42
<2872> セイヒョー 東Ｓ -3.14 1/ 9 3Q -44.75
<3396> フェリシモ 東Ｓ -2.90 1/ 9 3Q 黒転
<7427> エコーＴＤ 東Ｓ -2.55 1/ 9 3Q -26.25
<5271> トーヨアサノ 東Ｓ -2.36 1/ 9 3Q -22.52
<4394> エクスＭ 東Ｇ -1.51 1/ 9 本決算 6.19
<7975> リヒトラブ 東Ｓ -1.45 1/ 9 3Q -52.38
<4645> 市進ＨＤ 東Ｓ -1.30 1/ 9 3Q 32.40
<3490> アズ企画設計 東Ｓ -1.29 1/ 9 3Q -48.28
<2735> ワッツ 東Ｓ -1.20 1/ 9 1Q 7.17
<6093> エスクロＡＪ 東Ｓ -1.09 1/ 9 3Q -39.96
<4829> 日エンター 東Ｓ -0.88 1/ 9 上期 14.81
<5982> マルゼン 東Ｓ -0.67 1/ 9 3Q 4.74
<3192> 白鳩 東Ｓ -0.65 1/ 9 本決算 －
<3280> エストラスト 東Ｓ -0.52 1/ 9 3Q 249.57
<8127> ヤマトインタ 東Ｓ -0.50 1/ 9 1Q 16.00
<7713> シグマ光機 東Ｓ -0.19 1/ 9 上期 -0.51
<3454> Ｆブラザーズ 東Ｓ -0.08 1/ 9 本決算 -34.13
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
