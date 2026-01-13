―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月8日から9日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　ＦＩＸＥＲ <5129>
　26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常損益は6.5億円の赤字(前年同期非連結は3.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5129> ＦＩＸＥＲ 　　東Ｇ　　 -8.54 　　1/ 9　　　1Q　　　　赤拡
<7603> ジーイエット 　東Ｓ　　 -7.69 　　1/ 9　　　3Q　　　　赤拡
<4760> ＡＬＰＨＡ 　　東Ｓ　　 -5.40 　　1/ 9　　　1Q　　　-13.19
<9982> タキヒヨー 　　東Ｓ　　 -3.28 　　1/ 9　　　3Q　　　 21.57
<9313> 丸八倉 　　　　東Ｓ　　 -3.18 　　1/ 9　本決算　　　 35.42

<2872> セイヒョー 　　東Ｓ　　 -3.14 　　1/ 9　　　3Q　　　-44.75
<3396> フェリシモ 　　東Ｓ　　 -2.90 　　1/ 9　　　3Q　　　　黒転
<7427> エコーＴＤ 　　東Ｓ　　 -2.55 　　1/ 9　　　3Q　　　-26.25
<5271> トーヨアサノ 　東Ｓ　　 -2.36 　　1/ 9　　　3Q　　　-22.52
<4394> エクスＭ 　　　東Ｇ　　 -1.51 　　1/ 9　本決算　　　　6.19

<7975> リヒトラブ 　　東Ｓ　　 -1.45 　　1/ 9　　　3Q　　　-52.38
<4645> 市進ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -1.30 　　1/ 9　　　3Q　　　 32.40
<3490> アズ企画設計 　東Ｓ　　 -1.29 　　1/ 9　　　3Q　　　-48.28
<2735> ワッツ 　　　　東Ｓ　　 -1.20 　　1/ 9　　　1Q　　　　7.17
<6093> エスクロＡＪ 　東Ｓ　　 -1.09 　　1/ 9　　　3Q　　　-39.96

<4829> 日エンター 　　東Ｓ　　 -0.88 　　1/ 9　　上期　　　 14.81
<5982> マルゼン 　　　東Ｓ　　 -0.67 　　1/ 9　　　3Q　　　　4.74
<3192> 白鳩 　　　　　東Ｓ　　 -0.65 　　1/ 9　本決算　　　　　－
<3280> エストラスト 　東Ｓ　　 -0.52 　　1/ 9　　　3Q　　　249.57
<8127> ヤマトインタ 　東Ｓ　　 -0.50 　　1/ 9　　　1Q　　　 16.00

<7713> シグマ光機 　　東Ｓ　　 -0.19 　　1/ 9　　上期　　　 -0.51
<3454> Ｆブラザーズ 　東Ｓ　　 -0.08 　　1/ 9　本決算　　　-34.13

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース