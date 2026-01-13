決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 伊沢タオル、前沢工業、ＡＤプラズマ (1月9日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月8日から9日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4440> ヴィッツ 東Ｓ +26.36 1/ 9 1Q 90.32
<3607> クラウディア 東Ｓ +11.11 1/ 9 1Q 40.22
<7601> ポプラ 東Ｓ +6.40 1/ 9 3Q -24.11
<3353> メディ一光Ｇ 東Ｓ +4.71 1/ 9 3Q 7.45
<3560> ほぼ日 東Ｓ +4.32 1/ 9 1Q 24.44
<7673> ダイコー通産 東Ｓ +3.92 1/ 9 上期 9.55
<8908> 毎コムネット 東Ｓ +3.85 1/ 9 上期 143.10
<6489> 前沢工業 東Ｓ +3.61 1/ 9 上期 92.83
<7463> アドヴァンＧ 東Ｓ +3.37 1/ 9 3Q -5.79
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ +2.66 1/ 9 1Q -50.53
<4076> シイエヌエス 東Ｇ +2.62 1/ 9 上期 50.00
<7219> ＨＫＳ 東Ｓ +2.28 1/ 9 1Q -78.57
<3815> メディア工房 東Ｇ +1.96 1/ 9 1Q 赤拡
<2999> ホームポジ 東Ｓ +1.48 1/ 9 1Q 黒転
<9835> ジュンテン 東Ｓ +1.39 1/ 9 3Q -9.86
<365A> 伊沢タオル 東Ｓ +1.32 1/ 9 3Q －
<5900> ダイケン 東Ｓ +1.06 1/ 9 3Q -41.12
<3550> ＡＴＡＯ 東Ｇ +0.98 1/ 9 3Q 39.62
<4494> バリオ 東Ｓ +0.51 1/ 9 3Q 11.61
<2687> ＣＶＳベイ 東Ｓ +0.39 1/ 9 3Q -84.75
<8931> 和田興産 東Ｓ +0.34 1/ 9 3Q 10.53
<8181> 東天紅 東Ｓ +0.27 1/ 9 3Q -3.37
<2769> ヴィレッジＶ 東Ｓ +0.20 1/ 9 上期 黒転
<7487> 小津産業 東Ｓ +0.11 1/ 9 上期 8.06
<2186> ソーバル 東Ｓ +0.11 1/ 9 3Q -13.58
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
