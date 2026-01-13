―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月8日から9日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4440> ヴィッツ 　　　東Ｓ 　 +26.36 　　1/ 9　　　1Q　　　 90.32
<3607> クラウディア 　東Ｓ 　 +11.11 　　1/ 9　　　1Q　　　 40.22
<7601> ポプラ 　　　　東Ｓ　　 +6.40 　　1/ 9　　　3Q　　　-24.11
<3353> メディ一光Ｇ 　東Ｓ　　 +4.71 　　1/ 9　　　3Q　　　　7.45
<3560> ほぼ日 　　　　東Ｓ　　 +4.32 　　1/ 9　　　1Q　　　 24.44

<7673> ダイコー通産 　東Ｓ　　 +3.92 　　1/ 9　　上期　　　　9.55
<8908> 毎コムネット 　東Ｓ　　 +3.85 　　1/ 9　　上期　　　143.10
<6489> 前沢工業 　　　東Ｓ　　 +3.61 　　1/ 9　　上期　　　 92.83
<7463> アドヴァンＧ 　東Ｓ　　 +3.37 　　1/ 9　　　3Q　　　 -5.79
<6668> ＡＤプラズマ 　東Ｓ　　 +2.66 　　1/ 9　　　1Q　　　-50.53

<4076> シイエヌエス 　東Ｇ　　 +2.62 　　1/ 9　　上期　　　 50.00
<7219> ＨＫＳ 　　　　東Ｓ　　 +2.28 　　1/ 9　　　1Q　　　-78.57
<3815> メディア工房 　東Ｇ　　 +1.96 　　1/ 9　　　1Q　　　　赤拡
<2999> ホームポジ 　　東Ｓ　　 +1.48 　　1/ 9　　　1Q　　　　黒転
<9835> ジュンテン 　　東Ｓ　　 +1.39 　　1/ 9　　　3Q　　　 -9.86

<365A> 伊沢タオル 　　東Ｓ　　 +1.32 　　1/ 9　　　3Q　　　　　－
<5900> ダイケン 　　　東Ｓ　　 +1.06 　　1/ 9　　　3Q　　　-41.12
<3550> ＡＴＡＯ 　　　東Ｇ　　 +0.98 　　1/ 9　　　3Q　　　 39.62
<4494> バリオ 　　　　東Ｓ　　 +0.51 　　1/ 9　　　3Q　　　 11.61
<2687> ＣＶＳベイ 　　東Ｓ　　 +0.39 　　1/ 9　　　3Q　　　-84.75

<8931> 和田興産 　　　東Ｓ　　 +0.34 　　1/ 9　　　3Q　　　 10.53
<8181> 東天紅 　　　　東Ｓ　　 +0.27 　　1/ 9　　　3Q　　　 -3.37
<2769> ヴィレッジＶ 　東Ｓ　　 +0.20 　　1/ 9　　上期　　　　黒転
<7487> 小津産業 　　　東Ｓ　　 +0.11 　　1/ 9　　上期　　　　8.06
<2186> ソーバル 　　　東Ｓ　　 +0.11 　　1/ 9　　　3Q　　　-13.58

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース