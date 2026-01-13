―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月8日から9日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　コシダカＨＤ <2157>
　26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比52.4％減の3.3億円に大きく落ち込み、9-2月期(上期)計画の61億円に対する進捗率は5.5％にとどまり、5年平均の15.4％も下回った。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2157> コシダカＨＤ 　東Ｐ　　 -6.58 　　1/ 9　　　1Q　　　-52.39
<6814> 古野電 　　　　東Ｐ　　 -5.19 　　1/ 9　　　3Q　　　 32.28
<8203> ＭｒＭａｘ 　　東Ｐ　　 -3.50 　　1/ 9　　　3Q　　　 27.26
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 　東Ｐ　　 -2.88 　　1/ 9　　　1Q　　　　4.80
<9740> ＣＳＰ 　　　　東Ｐ　　 -1.96 　　1/ 9　　　3Q　　　 14.35

<7516> コーナン 　　　東Ｐ　　 -1.87 　　1/ 9　　　3Q　　　-12.18
<8200> リンガハット 　東Ｐ　　 -1.48 　　1/ 9　　　3Q　　　　8.68
<9974> ベルク 　　　　東Ｐ　　 -0.13 　　1/ 9　　　3Q　　　 -1.32
<8185> チヨダ 　　　　東Ｐ　　 -0.09 　　1/ 9　　　3Q　　　-15.63

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース