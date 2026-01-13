

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月8日から9日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 コシダカＨＤ <2157>

26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比52.4％減の3.3億円に大きく落ち込み、9-2月期(上期)計画の61億円に対する進捗率は5.5％にとどまり、5年平均の15.4％も下回った。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<2157> コシダカＨＤ 東Ｐ -6.58 1/ 9 1Q -52.39

<6814> 古野電 東Ｐ -5.19 1/ 9 3Q 32.28

<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ -3.50 1/ 9 3Q 27.26

<3046> ＪＩＮＳＨＤ 東Ｐ -2.88 1/ 9 1Q 4.80

<9740> ＣＳＰ 東Ｐ -1.96 1/ 9 3Q 14.35



<7516> コーナン 東Ｐ -1.87 1/ 9 3Q -12.18

<8200> リンガハット 東Ｐ -1.48 1/ 9 3Q 8.68

<9974> ベルク 東Ｐ -0.13 1/ 9 3Q -1.32

<8185> チヨダ 東Ｐ -0.09 1/ 9 3Q -15.63



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

