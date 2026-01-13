―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月8日から9日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6323> ローツェ 　　　東Ｐ　　 +8.85 　　1/ 9　　　3Q　　　-12.66
<6289> 技研製 　　　　東Ｐ　　 +6.75 　　1/ 9　　　1Q　　　 84.83
<7513> コジマ 　　　　東Ｐ　　 +5.09 　　1/ 9　　　1Q　　　100.47
<7725> インターアク 　東Ｐ　　 +3.42 　　1/ 9　　上期　　　-67.74
<9716> 乃村工芸社 　　東Ｐ　　 +3.27 　　1/ 9　　　3Q　　　215.44

<1813> 不動テトラ 　　東Ｐ　　 +3.22 　　1/ 9　　上期　　　266.78
<8008> ４℃ホールデ 　東Ｐ　　 +2.54 　　1/ 9　　　3Q　　　 48.16
<6506> 安川電 　　　　東Ｐ　　 +2.25 　　1/ 9　　　3Q　　　-44.34
<9216> ビーウィズ 　　東Ｐ　　 +1.71 　　1/ 9　　上期　　　-36.79
<9765> オオバ 　　　　東Ｐ　　 +1.49 　　1/ 9　　上期　　　　9.90

<8125> ワキタ 　　　　東Ｐ　　 +1.16 　　1/ 9　　　3Q　　　-19.37
<4714> リソー教育Ｇ 　東Ｐ　　 +0.49 　　1/ 9　　　3Q　　　-20.96

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース