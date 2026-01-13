

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月8日から9日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6323> ローツェ 東Ｐ +8.85 1/ 9 3Q -12.66

<6289> 技研製 東Ｐ +6.75 1/ 9 1Q 84.83

<7513> コジマ 東Ｐ +5.09 1/ 9 1Q 100.47

<7725> インターアク 東Ｐ +3.42 1/ 9 上期 -67.74

<9716> 乃村工芸社 東Ｐ +3.27 1/ 9 3Q 215.44



<1813> 不動テトラ 東Ｐ +3.22 1/ 9 上期 266.78

<8008> ４℃ホールデ 東Ｐ +2.54 1/ 9 3Q 48.16

<6506> 安川電 東Ｐ +2.25 1/ 9 3Q -44.34

<9216> ビーウィズ 東Ｐ +1.71 1/ 9 上期 -36.79

<9765> オオバ 東Ｐ +1.49 1/ 9 上期 9.90



<8125> ワキタ 東Ｐ +1.16 1/ 9 3Q -19.37

<4714> リソー教育Ｇ 東Ｐ +0.49 1/ 9 3Q -20.96



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

