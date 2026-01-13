日本ハムのフランミル・レイエス内野手が１２日、自身のインスタグラムに新規投稿。スペイン語で２０２６年シーズンへの決意を記し、自主トレの模様を公開したが、その肉体にファンの注目が集まった。

レイエスは「２０２６年は祝福、繁栄、健康、幸福、平和、知恵、そして私と私のためにイエス・キリストから生まれるすべての良いことを宣言します」と記した。２年連続パ・リーグ本塁打王のスラッガー。マシントレーニングでハードに追い込む様子を公開し、短パン＆タンクトップの姿からは分厚い筋肉も垣間見える。

普段はユニホームに身を包み、あらわになる部分ではないだけに、ファンも「ちょっと痩せた？あまり無理すんなよー」「すごい筋肉」と驚きの声。「モーレさんお疲れ様でぇぇぇすぅホントニィエブリデイ」「モーレさん、トレーニング、がんばって」とエールも書き込まれた。

レイエスは昨年、日本ハムとの契約延長に合意。３年目となる来季年俸は４億５０００万円プラス出来高。球団を通じ「とても幸せ。大きな期待を寄せてくれている球団に、心から感謝している」とコメントした。

昨季は１３２試合に出場し、打率・２７７、いずれも１年目を上回る３２本塁打、９０打点をマークし２冠王に輝いた助っ人。チームのＶ奪回へ欠かせない主砲が順調にトレーニングを重ねている。