¡Ú±àÅÄ¶¥ÇÏ¡¦¿Íµ¤¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï¸ì¤ë¡Û¥¿¥¬¥Î¥Ç¥£¥ª¡¼¥µ¡Ê£¹£Ò¡Ë¾¡Íø¤ò°Õ¼±¤¹¤ëºûÅÄµ³¼ê¡Ö¹ßµé¤·¤¿¤Î¤Ç³Ê¹¥¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡þ±àÅÄ¶¥ÇÏ£³ÆüÌÜ¡Ê£±·î£±£³Æü¡Ë
¡¡¡Ô¾®ËÒ¡¡ÂÀ¡Õ
¡¡£¹¾¡¡£¥ï¥¥Î¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê£¸£Ò¡Ë¤ËÈ¿·â¥à¡¼¥É¡£¡Ö³°ÏÈ¤Ï¹¥ºàÎÁ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥ª¡¼¥·¥ó¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ê£´£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÃ¡¤£²ÁöÌÜ¡£ºÆÅÙ¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô²¼¸¶¡¡Íý¡Õ
¡¡£µ¾¡¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥ì¥¤¥ä¡Ê£²£Ò¡Ë¤Ç°ìÁöÆþº²¡£¡Ö¥²¡¼¥ÈÎ¥¤ì¤¬¤¤¤¤ÇÏ¡£º£²ó¡¢¥³¡¼¥¹¤ò£±¼þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥«¥®¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡Ô³ûµÜ¡¡¾Í¹Ô¡Õ
¡¡£´¾¡¡£´üÂÔ¤Î¥Û¥·¥¯¥º¥í¥ó¥ê¥Í¥¹¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ï¡Ö£±£²£³£°¥á¡¼¥È¥ëÀï¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¤é¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ë¥ó¥«¥ê¡Ê£µ£Ò¡Ë¤â¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀè¹Ô¤·¤Æµ¤Ê¬¤è¤¯Áö¤ì¤¿¤é¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ò¥Þ¥ê¥ó¡Ê£³£Ò¡Ë¤È¥¢¥ó¥â¡¼¥É¡Ê£¶£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÅ¸³«¤¬¸þ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥ì¥ª¥¡¼¡Ê£±£°£Ò¡Ë¤â¡Ö¥Ï¥Ê¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ¨¤²¤¿ÇÏ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾è¤ë¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔºûÅÄ¡¡ÃÎ¹¨¡Õ
¡¡£²¾¡¡£¥¿¥¬¥Î¥Ç¥£¥ª¡¼¥µ¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò°Õ¼±¡£¡Öµ×¡¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶ÔÎÌ¤â£±¥¥íÁý¤¨¤ë¤¬¡¢¹ßµé¤·¤¿¤Î¤Ç³Ê¹¥¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥ï¥¤¥É¥ª¥ë¥Ç¥ó¡Ê£¶£Ò¡Ë¤â¡ÖÁ°Áö¤¬ÀË¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¡£µ¤Ê¬¤è¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¿¥¬¥Î¥°¥ê¥¸¥ª¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥ì¡¼¥¹´·¤ì¤¬É¬Í×¤«¡×¡Ê¢¤¡Ë¡£
¡¡¡ÔÄ¹Ã«Éô¡¡½ÙÌï¡Õ
¡¡£²¾¡¡£¥Ç¥£¥¢¥¿¥¤¥¶¥ó¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ëµ¤¹ç¡£¡Öº£ÅÙ¤³¤½¥Ï¥Ê¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¨¥¤¥·¥ó¥µ¥¤¥Í¥ê¥¢¡Ê£´£Ò¡Ë¤â¡ÖÁê¼ê´Ø·¸¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤ì¤¿¤é¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¹¥¥ã¥Ã¥È¥á¥í¥Ç¥£¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÁ°Áö¤ÇÆ¨¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô¿ù±º¡¡·òÂÀ¡Õ
¡¡£±¾¡¡£´üÂÔ¤Î¥Ï¥®¥Î¥ô¥§¥ë¥É¥ó¡Ê£´£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÃ¡¤£²ÁöÌÜ¤Ç¾åÀÑ¤ß¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥°¥é¥ó¥ì¥¤¥Ï¡¼¥È¡Ê£¸£Ò¡Ë¤â¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤òÃ¡¤¤¤¿¾åÀÑ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥æ¥Ë¥³¡Ê£³£Ò¡Ë¤È¥Ô¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥µ¡Ê£¶£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÇ´¤ì¤ë¤«¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥µ¥¯¥é¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡Ê£¹£Ò¡Ë¤â¡Öµ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¿·Ì£¤ò½Ð¤»¤¿¤é¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÂç»³¡¡¿¿¸ã¡Õ
¡¡£±¾¡¡£¥¿¥¬¥Î¥Õ¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ê£¶£Ò¡Ë¤Ë¹¥´¶¿¨¡£¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤À¤¬£Ã£±¾¡¤Á¤â¤¢¤êÎÏ¤Ï¾å°Ì¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¤¥¹¥é¥¢¥º¡¼¥ë¡Ê£±£°£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¹ßµé¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô¿·¾±¡¡³¤À¿¡Õ
¡¡£±¾¡¡£¤ªÁ¦¤á¤Ï¥¿¥¹¥Þ¥ó¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ê£±£Ò¡Ë¤Ç¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢º½¤ò¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÔÂç³Á¡¡°ì¿¿¡Õ
¡¡¥¨¥ë¥Ô¡¼¥¾¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ë¼ê±þ¤¨¡£¡ÖÁ°Áö¤ÎÆâÍÆ¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥É¥Ê¥ë¥É¥Ý¡¼¥«¡¼¡Ê£²£Ò¡Ë¤â¡ÖÁ°Áö¤ÎÆâÍÆ¤¬°¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¥¹¥¿¡¼¡Ê£±£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î°ÂÄê´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÀî¸¶¡¡Àµ°ì¡Õ
¡¡¥¨¥¤¥·¥ó¥Û¥æ¥×¡Ê£¸£Ò¡Ë¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£¡ÖÁ°Áö¤¬ÀË¤·¤¤¶¥ÇÏ¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÚÃí¡Û¡ý¤Ï£Ö¸õÊä¡¢¡û¤Ï¾å°ÌÆþÃå¡¢¢¤¤Ï¿µ½Å¤Êµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È¤Î´¶¿¨