歌手のBoAが、デビュー以来ともに歩んできた所属事務所SMエンターテインメントを、25年をもって離れる。

SMは12日、「BoAは（昨年）12月31日をもって、25年にわたる所属契約を終えることで合意した」とし、「BoAは25年間、名実ともにSMの誇りであり、象徴だった」と明らかにした。

続けて「BoAはデビュー25周年を迎えた現在に至るまで、アジア全域に韓流を切り開いた『海外進出のアイコン』であり、『アジアの星』としてグローバルな音楽ファンから多くの支持を受けてきた。K-POPブームをけん引してきた数多くの後輩たちのロールモデルでもある」と説明した。

さらに「BoAが今後取り組む新たな活動や挑戦の中で、自身の力量を存分に発揮し、『アジアの星』として、より一層輝く歩みを続けていくことを応援したい」と付け加えた。

BoAは2000年、14歳でデビューし、『No.1』『Atlantis Princess』『Only One』などの代表曲で活動し、幅広い人気を集めた。

特に、韓国歌手として初めて、日本のオリコンチャート基準で2作のアルバムがミリオンセラーを記録するなど、日本で大きな人気を博し、K-POPの海外進出をけん引してきた。