秋田地方気象台は「暴風雪と高波および雷に関する秋田県気象情報」を午前6時10分に発表しました。



急速に発達する低気圧や西高東低の気圧配置の影響で、沿岸では13日昼過ぎから14日明け方にかけて暴風雪に警戒してください。



沿岸の海上では、13日夕方から14日夕方にかけて高波に警戒してください。



また県内では、13日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうにも注意が必要です。





＜概況＞13日は低気圧が急速に発達しながら日本海から北海道付近を北東へ進み、寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。その後、14日にかけて北日本では西高東低の気圧配置となる見込みです。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、13日は大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、沿岸では大荒れや大しけとなる見込みです。気圧の傾きが予想よりも大きくなった場合は、内陸でも警報級の西よりの風となるでしょう。また県内では、積乱雲が発達し雷の発生する所がある見込みです。＜風の予想＞13日から14日にかけて予想される最大瞬間風速は、沿岸で30メートル、内陸は25メートルです。＜波の予想＞13日から14日にかけて予想される波の高さは6メートルです。＜防災事項＞沿岸では、13日昼過ぎから14日明け方にかけて、雪を伴った西よりの暴風による建物への被害、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒し、内陸でも雪を伴った西よりの風に注意・警戒してください。沿岸の海上では、13日夕方から14日夕方にかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また、秋田県では、13日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。今後発表される防災気象情報に留意してください。