ÎÐÃã°ûÎÁ Ã±²Á¥¢¥Ã¥×¤¬µÞÌ³ ÇØ·Ê¤ËÃãÍÕµÞÆ­¤È²Á³Ê¶¥Áè

¡¡²Á³Ê²þÄê¤ä²ÁÃÍÄó°Æ¤Ë¤è¤ëÎÐÃã°ûÎÁ¤ÎÃ±²Á¥¢¥Ã¥×¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ë¡£ÇØ·Ê¤ËËõÃã¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¸¶ÎÁÃãÍÕ¤ÎµÞÆ¤È»ß¤Þ¤Ê¤¤²Á³Ê¶¥Áè¤¬¤¢¤ë¡£¸¶ÎÁÃãÍÕ¤ÎÃæ¤ÇÎÐÃã°ûÎÁÍÑ¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤½©ÅßÈÖÃã¡Ê¤·¤å¤¦¤È¤¦¤Ð¤ó¤Á¤ã¡Ë¤Ï¼¯»ùÅçÃã»Ô¾ì¤Ç6ÇÜ¶á¤¤Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ç¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×µÛ¼ý¤Î¤¿¤á¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ë¤Ï²Á³Ê¶¥Áè¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡½©ÅßÈÖÃã¤ÎµÞÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢3·î1Æü½Ð²ÙÊ¬¤«¤é²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¡Ê°ËÆ£±à¡Ë¤È¡Ö°½Âë¡×¡Ê¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡£
¡¡2¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤â°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò½ü¤ÀÇÈ´¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¾®¡¦ÃæÍÆÎÌ¤ò20±ß¡¢ÂçÍÆÎÌ¡Ê2L¡Ë¤ò30±ß°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡°ËÆ£±à¤ÎËÜ¾±Âç²ð¼ÒÄ¹¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë²Á³Ê²þÄê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½©ÅßÈÖÃã¤Ï¡¢½¾Íè1ÔÅö¤¿¤ê300±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¹â¤¯¤Æ¤â500±ß¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢10·îÈ¾¤Ð¤Ë1Ô3400±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å2000±ßÂæ¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¤ªÃã¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤À¤±¤Ç¸À¤¦¤È°ûÎÁ»Ô¾ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êµÞ¤Ê¤³¤È¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¼¹¹ÔÌò°÷¥ê¥Æ¡¼¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤â10·î¤Ë¡Ö²¼´ü¡Ê7·î¡Ë°Ê¹ß¡¢ÃãÍÕ¤Î²Á³Ê¤¬·ÑÂ³¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î3¡Á5ÇÜ¿å½à¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¡£
¡¡¸¶ÎÁÃãÍÕ¹âÆ¤Î¼çÍ×°ø¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊËõÃã¥Ö¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¡£ËõÃã¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëâúÃã¤Ø¤ÎÅ¾ºî¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤ÇÎÐÃã°ûÎÁ¤Î¸¶ÎÁÃãÍÕ¤È¤Ê¤ëÀùÃã¤ÎÀ¸»º¤¬¸º¾¯¤·¡¢½©ÅßÈÖÃã¤ÎµÞÆ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£±à¤ÎËÜ¾±¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éËõÃã¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Ãæ´Ö¶È¼Ô¤ò·Ð¤º¤ËÄ¾ÀÜÇÀ²È¤µ¤Þ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½¾Íè¤ªÃã¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÀ²È¤µ¤Þ¤âËõÃã¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ëâúÃã¤ÎÀ¸»º¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÎÐÃã¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢ËõÃã¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂ³¤¯¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£°ì²áÀ¤Ê¤Î¤«º£¸å¤â¹âÃÍ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡ËõÃã¥Ö¡¼¥à¤¬ÎÐÃã°ûÎÁ¤Î¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¾ÌÌ¡¢¤ªÃã¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤¬ÌÙ¤«¤ëÇÀ¶È¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹¤é¤¯Ãã²ÁÄãÌÂ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃãÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃã²Á¤Î¾å¾º¤ÏÈá´ê¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ò°ì²áÀ¤ÎÆ°¤¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃãÀ¸»º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É½ô²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤á¤ëÎÐÃã°ûÎÁ¤ÎÃ±²Á¥¢¥Ã¥×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÎÐÃã°ûÎÁ»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤êÈæ³ÓÅª°Â²Á¤ÊPB¤ä²Á³ÊÁÊµá·¿¤Î¿·¶½¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¡¢°ìÉô¤Ç¤³¤ì¤ËNB¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²Á³Ê¶¥Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼çÍ×NB¤ÎÂçÍÆÎÌ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏºòÇ¯¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢¼ûÍ×¤¬PB¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿ôÎÌ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±²Á¥¢¥Ã¥×¤ä²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÈÎÇä¿ôÎÌ¤òÂç¤¤¯Íî¤È¤·¤«¤Í¤ººòÇ¯¡¢¼çÍ×NB¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍø±×¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢PB¤Î¤è¤¦¤Ë¹¹ðÀëÅÁÈñ¤ò¤«¤±¤º¤Ë¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯Î¨¤ò¾å¤²¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÄÉµá¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÂÎÎÏ¾¡Éé¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢°ìÊÕÅÝ¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÄÉµá¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤ÏÄ¹´üÅª¤ËÍø±×¤¬ÁÏ½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãã¶È³¦¤ä°ûÎÁ¶È³¦¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¶È³¦¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢²Á³Ê²þÄê¤ä²ÁÃÍÄó°Æ¤Ë¤è¤ëÎÐÃã°ûÎÁ¤ÎÃ±²Á¥¢¥Ã¥×¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê1·î12¹æËÜ»æ¤Ë¡Ö¿·½Õ°ûÎÁÆÃ½¸¡×¡Ë